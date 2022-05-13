ЗОЖ Daily
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Онлайн-трансляция с Царскосельского марафона. Подключайтесь 15 мая в 8:30 утра

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Подключайтесь 15 мая с 8 утра – и до 13 часов дня. Будем следить за марафоном.

Почитать подробнее о старте, посмотреть расписание, информацию о получении стартовых пакетов, карту трассы можно здесь.

 
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Прямая видеотрансляция

Видео-трансляцию Царскосельского марафона и чемпионата Санкт-Петербурга по полумарафону можно будет посмотреть в официальной группе PushkinRun во «Вконтакте» по ссылке.

Трасса забега

Царскосельский марафон, чемпионат Санкт-Петербурга по полумарафону и забеги-спутники пройдут по трассе вокруг Екатерининского и Александровского парков. Старт и финиш располагаются на пересечении Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара.

Трасса забега на 11,1 км проходит в один круг, полумарафона – в два круга, марафона – четыре.

Динамическая схема трассы с перепадом высот: plotaroute.com/route/962162

Трассы марафона, полумарафона и четверти марафона (11,1 км) сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).

15 мая город Пушкин примет четвертый Царскосельский марафон и впервые чемпионат Санкт-Петербурга по полумарафону. Старт обеих дистанций назначен на 9:00.

В прошлом году сильный состав участников подарил забегу действующие рекорды трассы: 2:16.42 у мужчин (Артем Алексеев) и 2:36.45 у женщин (Марина Ковалева) на марафоне, а также 1:02.04 у мужчин (Ринас Ахмадеев) и 1:12.14 у женщин (Ксения Махнева) на полумарафоне.

Мы проведем текстовую трансляцию забегов – подключайтесь в воскресенье с 8:30 утра до часу дня.

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