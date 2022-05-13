Онлайн-трансляция с Царскосельского марафона. Подключайтесь 15 мая в 8:30 утра

Царскосельский марафон, чемпионат Санкт-Петербурга по полумарафону и забеги-спутники пройдут по трассе вокруг Екатерининского и Александровского парков. Старт и финиш располагаются на пересечении Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара.

Трасса забега на 11,1 км проходит в один круг, полумарафона – в два круга, марафона – четыре.

Динамическая схема трассы с перепадом высот: plotaroute.com/route/962162

Трассы марафона, полумарафона и четверти марафона (11,1 км) сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS) .