Как вести бизнес в кризис и зачем заниматься спортом в стрессовых ситуациях. Рассказывает основатель FITMOST Александра Герасимова

Александра Герасимова – основательница сервиса FITMOST, финалистка престижной премии EY «Предприниматель года-2020», участница шорт-листа Forbes Woman Mercury Awards-2020 в номинации «Лучшее бизнес-решение», победитель премии «Прорыв года-2021» в номинации «Молодой предприниматель года».

FITMOST предлагает единый абонемент для посещения спортивных студий, клубов, бассейнов, тренажерных залов и действует в 17 городах России. Сервис был запущен в 2016 году, уже в 2019-м показал выручку в 59 миллионов рублей. Во время пандемии компания находилась на грани закрытия, но благодаря новым продуктам удалось спастись и даже вырасти в два раза по итогам 2020 года.

В эксклюзивном интервью Sports.ru Александра объяснила, почему важно вести активный образ жизни, что бы ни происходило, рассказала о том, как чувствует себя связанный со спортом бизнес в условиях экономической нестабильности, а также дала советы предпринимателям в спортивной индустрии.

О роли спорта в борьбе со стрессом

Мое первое желание в кризисной ситуации – лечь под одеяло и не вставать. Но потом включается рациональность, я понимаю: я еще ни разу не пожалела о тренировке, на которую пошла, чтобы справиться со стрессом . Не было такого, чтобы я подумала: «Надо было вместо тренировки лежать и плакать». Это мой главный аргумент: когда я себе об этом напоминаю, мне нечем крыть.

Для меня тренировки всегда были основным инструментом для стабилизации эмоционального состояния. Если не хватает терпения, я становлюсь раздражительной, то иду на бег, который всегда был для меня способом развития стрессоустойчивости. Если чувствую, что нужно отдохнуть и отвлечься, иду в бассейн. Если у меня повышенная тревожность – на йогу. Если нужна мотивация, выбираю сайкл.

Спорт и в этот раз помог прийти в себя. Я понимала, что потребуется много сил на работу, чтобы сохранить компанию. На мне лежит большая ответственность за команду в 50 человек. И спорт – это источник энергии.

Недавно ходила стоять на доске на искусственной волне. Пока занимаешься, думаешь только о том, как не упасть, а если упасть, то не очень сильно. Проводишь час в этих мыслях и потом чувствуешь себя отдохнувшей. Это помогает восстановиться и почувствовать силы.

Как сейчас себя чувствует связанный со спортом бизнес

Все по-разному. Традиционным фитнес-клубам сложнее, потому что годовой абонемент сейчас мало кто готов купить, сложно планировать на такой большой срок. Плюс падает покупательская способность, из-за этого часть людей вообще откажется от фитнеса.

У нас за последний месяц количество посещений не уменьшилось, люди с абонементами продолжают заниматься. Проблема в привлечении новых клиентов: мы известны только в узких кругах, и основным каналом продаж у нас всегда были Instagram и Facebook (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФ). По сути, наша машина остановилась, и ее нужно запускать по-новому, выстраивать интернет-маркетинг заново. Конечно, это не быстро.

Все сейчас направлено на то, чтобы бизнес просто выжил, а не на то, чтобы он развивался. Мы сокращаем расходы: перестали тратить деньги на разные эксперименты и отказались от нового офиса на Новом Арбате. Потеряли несколько миллионов рублей на отказе, но лучше так, чем потратить сильно больше на ремонт и обустройство. Работаем над сайтом и приложением: важно, чтобы те, кто зашел к нам, остались. Пересмотрели B2B: международные компании не будут с нами сотрудничать, поэтому теперь делаем акцент на российском рынке.

Еще мы полностью поменяли позиционирование сервиса. Раньше наша идея заключалась исключительно в желании сделать спорт доступным, а теперь хотим, чтобы люди нашли способ снятия стресса, возможность легче преодолевать тяжелые времена. Главный наш посыл: помочь клиентам получить новые позитивные эмоции . Важно и то, что необходимо оставаться гибкими с экономической точки зрения. Например, у нас на месяц есть три разных по стоимости абонемента, лишь бы люди не прекращали заниматься.

Я понимаю, что не готова все бросить. Я пришла в эту сферу, чтобы сделать классный удобный инструмент, вовлекающий людей в спорт, и это получилось. За шесть лет я собрала команду мечты. Мне нравится то, что мы делаем, и то, для кого мы это делаем . Мы сможем существовать, у меня нет сомнений. Останавливать бизнес нет причин.

Советы предпринимателям в спортиндустрии

Важно глубоко погрузиться во все процессы, проанализировать всю деятельность и спросить себя, насколько уместна та стратегия, которой вы придерживаетесь . Мы все взвесили, потом сделали собрание и объяснили команде, что нужно делать, что – нет. О 90 процентах задач, которые были актуальны в начале года, сейчас стоит забыть. Например, о продвижении в некоторых социальных сетях, на которые уходило много ресурса. Теперь мы собираемся каждые три дня и пересматриваем, то ли мы делаем вообще. Необходимо быстро реагировать на изменения в мире и принимать правильные решения.

Когда продумали планы действий на случай самых негативных развитий событий, нам стало легче . Как только появляются планы на 10-20 сценариев, мозг прекращает панику и начинает нормально работать. Пусть это будут наброски решений – понятно, что детальный план составить не получится, но направление нужно понимать. Это даст уверенность в том, что есть способы справиться с любыми трудностями.

Совет тем, кто не занимается спортом

Если вы просто не понимаете, каким спортом заняться, с делайте план на месяц и попробуйте посетить десять разных тренировок . После этого большинство обычно находит то, чем хочется заниматься.

Если нет настроения или жизненной энергии, попробуйте сходить на пару занятий, а потом задать себе вопрос: «Мне стало хуже физически или психологически?» Ответ подскажет, что делать дальше.

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