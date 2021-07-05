В чем польза черешни? Есть ли вред? Или это идеальная ягода? Скорее наедайтесь – в июле сезон черешни закончится

Кладезь ценных веществ.

Все в курсе, что апельсины богаты витамином С, яблоки – это хороший источник клетчатки, а бананы уважают все спортсмены, ведь они быстро заряжают энергией. Но о пользе черешни знают немногие.

А ведь сейчас лето, и сезон черешни в самом разгаре – самое время, чтобы побольше узнать об этой ягоде. Рассказываем, в чем ее польза для организма и есть ли вред.

Чем черешня отличается от вишни?

Черешня – плод теплолюбивого древесного растения, предпочитающего регионы с большим количеством тепла и солнца. Она относится к семейству розоцветных, а ее родиной считается кавказское или крымское побережье. Черешня цветет в апреле-мае, а к июню-июлю уже созревает.

О сладком плоде стало известно как минимум за 8000 лет до н.э. – сначала в Европе и Анатолии (азиатская часть Турции), а потом и на территории всей современной Турции. В окрестностях города Керасунт эту ягоду обнаружили римляне и назвали ее «керасунтским плодом» – «cerasi». От этого слова появились созвучные, уже известные всем названия – «cherry» на английском и «черешня» на русском.

Внешне плоды похожи на вишню, но это разные виды одной культуры. С точки зрения ботаники, черешня – это дерево, а вишня может расти в виде куста и дерева. Плоды черешни формируются целыми кистями, а у вишни попарно, реже – тройкой.

Вкус и цвет этих ягод тоже отличается. Черешня крупнее и слаще своей «близняшки». Вишня красная и с терпким, кисловатым вкусом, а черешня более темная и сладкая. У первой ягоды мякоть более мягкая, чем у второй. В быту их тоже используют для разных целей. Из вишни получается вкусное варенье и джемы, а черешню чаще всего употребляют в свежем виде или в качестве украшения десертов.

Химический состав и пищевая ценность

Черешня – кладезь питательных веществ. Она содержит фруктозу, глюкозу, магний, калий, фосфор, натрий, железо, пектин, флавоноиды, антоцианы, витамины А, С, E и витамины группы B.

Пищевая ценность черешни на 100 г:

Калорийность: 50 ккал

Жир: 0,3 г

Углеводы: 12,5 г

Клетчатка: 1,7 г

Сахар: 8,49 г

Белок: 1 г

Вода: 86,1 г

Чем полезна черешня?

Черешня – достойный конкурент другим продуктам по уровню пользы и содержанию ценных веществ. Но как именно она влияет на здоровье?

Черешня богата витамином С, который укрепляет иммунную систему человека – конечно, наряду с регулярными тренировками и правильным питанием. Плюс этот витамин – сильнейший антиоксидант, который борется со свободными радикалами в организме человека и защищает кровеносные сосуды от образования бляшек.

Мякоть черешни содержит витамины В1 и В2, а они обеспечивают здоровье ногтей, волос и кожи.

Витамин А в составе черешни крайне важен для нормального зрения. Как? В организме витамин окисляется, образовавшийся ретиналь объединяется с белком опсином в клетках сетчатки. Так синтезируется родопсин – основной зрительный пигмент, который отвечает за восприятие световых раздражителей. При его недостатке в лучшем случае человек плохо видит в сумерках, в худшем – развивается «куриная слепота».

Полифенолы в составе черешни помогают предотвращать болезни сердца – об этом говорят ученые. Например, в одном из исследований было установлено, что ежедневное употребление большого стакана сока из черешни, то уровень триглицеридов снижается (высокий уровень этих веществ в крови повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний).

Витамин P в составе черешни нормализуют артериальное давление, а это немаловажно для людей с гипертонией.

Черешня улучшает работу пищеварения – содержащиеся в ней полифенолы и клетчатка положительно сказываются на микробиоте толстого кишечника.

Черешня полезна и для людей с артритом, подагрой и ревматизмом. В ягоде есть антоцианы – природные антиоксиданты, которые облегчает приступы у больных и уменьшают боль. Именно эти вещества придают черешне темно-красный цвет, и чем плод темнее, тем больше в нем антоцианов.

Черешня – один из немногих натуральных источников мелатонина, а это отличная альтернатива химическим аналогам для нормализации сна. Исследования показывают, что употребление чашки черешни за один-два часа перед сном увеличивает продолжительность сна на 1 час 24 минуты. Можно взять на заметку и брать с собой горстку черешен в полет.

Черешня повышает работоспособность – исследования показывают, что спортсмены, которые пили сок из черешни до и после забегов на длинные дистанции, были более выносливыми и восстанавливались быстрее обычного.

В черешне много калия, и за счет этого ягода оказывает мягкий мочегонный эффект и снижает давление – из организма выводится лишняя жидкость, а вместе с тем уходят и отеки, снижается цифра на весах. Кроме того, эта ягода – отличная альтернатива сладостям. У черешни низкая калорийность (50 ккал/100 г) и низкий гликемический индекс (25) – чувство сытости в этом случае сохраняется дольше.

В пользе черешни разобрались, а что насчет вреда? И кому нельзя есть черешню?

У черешни очень мало противопоказаний – и это тоже один из ее плюсов. Есть всего несколько случаев, когда черешню стоит частично исключить из рациона – это сахарный диабет и кишечная непроходимость.

Черешню также не рекомендуется употреблять пациентам с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, говорит аллерголог-иммунолог, член EAACI и РААКИ, Анжела Мирзаева. «У людей с гастритом и язвой, например, черешня может спровоцировать раздражение. В больших количествах ее не стоит употреблять и при беременности – в этом случае допустимо лишь не более чем 500 г в сутки».

Как отмечает аллерголог, только в некоторых случаях черешню стоит полностью исключить из рациона: «В случае аллергии на черешню ее употребление не рекомендуется. Конечно, истинная аллергия на черешню встречается крайне редко, но есть еще перекрестная аллергия, которая может спровоцировать оральный аллергический синдром. Это может произойти в том случае, если у человека есть аллергия на березу. На фоне этой аллергии у некоторых людей может возникнуть аллергия на косточковые фрукты – это яблоки, груши, абрикос, персик, и в том числе черешня.

Дело в том, что определенные молекулы, содержащиеся в черешне, очень похожи на молекулы березы, аллергокомпонент t215, и поэтому организм может давать схожую реакцию. Важных белков, вызывающих аллергию на черешню в этой ягоде целых три – Pru av 1, Pru av 2 и Pru av 3. Первый из них термолабильный, то есть разлагается при нагревании. Он вызывает симптомы аллергии умеренной степени, проявления которых обычно ограничены полостью рта.

Такой вид чувствительности присущ пациентам с аллергией на пыльцу растений. А все потому, что Pru av 1 – близкий родственник основного аллергена березы Bet v1. Эти два белка похожи по структуре. При употреблении черешни в этом случае аллергия проявляется неприятными ощущениями, которые возникают вокруг рта и в ротовой полости. Это может быть зуд во рту и глотке, иногда может опухать язык. Крайне редко могут быть тяжелые реакции в виде отека Квинке или крапивницы.

При возникновении любых из этих симптомов есть черешню не рекомендуется, особенно в период цветения березы. Но если очень хочется, то можно употреблять ее в вареном или запеченном виде – перекрестные к березе белки разрушаются при термической обработке. Хотя иногда черешня может вызывать аллергию даже в консервированном виде.

Сколько можно съедать за день и что будет, если переесть?

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют съедать не более 300–400 г черешни за один присест. Порция больше обозначенной может стать причиной диареи и вздутия. В общем-то это относится почти ко всем продуктам. Сразу после еды налегать на ягоды нежелательно – это приведет к газообразованию и несварению. Детям до двух–трех лет черешней можно лакомиться только без косточки.

А в чем польза косточек и листьев?

Черешня полезна не только своими плодами – листья и косточки тоже можно использовать. Из них готовят отвары, которые используют для профилактики и лечения заболеваний почек, мочевого пузыря, суставов, простуды, воспаления десен и слизистой рта. Отвар свежих листьев черешни используют как желчегонное и мочегонное средство, а кашицу наносят на раны, фурункулы (гнойные воспаления), ожоги.

Ядра косточек содержат до 35% жирных масел, жирных и растительных кислот, полифенолов, флавоноидов, антоцианов. Поэтому их масло используют и в косметологии – фитостеролы в составе косточек снимают воспаления, успокаивают раздражения на коже.

Как выбрать спелую черешню и как хранить

Покупать черешню идеально в разгар сезона – это конец июня и середина июля. При выборе ягоды обращайте внимание на ее внешний вид – кожица должна быть без углублений и бороздок. У спелой черешни мякоть должна быть уплотненной, а кожица глянцевой – матовая поверхность указывает на то, что ягода не первой свежести.

Наощупь ягода не должна быть слишком мягкой: это показатель того, что она перезрела и скоро испортится. Выбирать черешню лучше с плодоножкой, чтобы в место ее прикрепления не попала грязь. Плодоножка должна быть светлой: темный цвет обозначает, что ягода несвежая. А вот сам плод лучше брать темноокрашенный: вкус у таких ягод более сладкий.

Хранить черешню лучше в холодильнике, в сухом контейнере. Мыть ягоды перед хранением не надо, плодоножку удалять тоже не стоит – в этом случае она останется свежей до десяти дней. Черешню идеально хранить подальше от других фруктов и овощей, которые выделяют этилен, который для растений является газообразным гормоном, – его большое количество может испортить свежие продукты. Если в ближайшее время есть черешню вы не собираетесь (в чем мы очень сомневаемся), ее можно заморозить – в морозилке она проживет до восьми месяцев.

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Фото: globallookpress.com/Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa, Julian Stratenschulte/dpa, Dmytro Smolyenko; yaznal.ru; pexels.com/Michael Burrows, Susanne Jutzeler