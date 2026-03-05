Открылась регистрация на марафон «Белые Ночи»
4 июля в Санкт-Петербурге пройдет СберПрайм 35-й марафон «Белые Ночи». Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также будут соревноваться на дистанции 10 км.
Марафонскую дистанцию можно будет преодолеть как сольно, так и в составе эстафетной команды.
Старт, как и в прошлом году, состоится возле стадиона «Газпром Арена». Участники будут бежать по Крестовскому острову, Петроградскому району, центру города мимо главных достопримечательностей. Маршруты пройдут через мосты и набережные.
Регистрация проходит на сайте организатора. Сайт пока недоступен из-за высокой активности.
Организаторы ожидают около 35 000 участников.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
