Джейкоб Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне. Атлет пробежал 21,1 км за 57:20

8 марта в Лиссабоне (Португалия) прошел полумарафон.

Джейкоб Киплимо из Уганды установил новый мировой рекорд (57:20). Вторым стал атлет Николас Кипкорир (58:08), третьим – Гилберт Кипротич (58:59).

В феврале 2025 года Киплимо пробежал 21,1 км за 56:43, но рекорд не был ратифицирован.