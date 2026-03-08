2

Джейкоб Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне. Атлет пробежал 21,1 км за 57:20

8 марта в Лиссабоне (Португалия) прошел полумарафон. 

Джейкоб Киплимо из Уганды установил новый мировой рекорд (57:20). Вторым стал атлет Николас Кипкорир (58:08), третьим – Гилберт Кипротич (58:59).

В феврале 2025 года Киплимо пробежал 21,1 км за 56:43, но рекорд не был ратифицирован.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Watchathletics
Мировой рекорд - ноль комментариев! Приплетенный Трамп и Иран - 500 комментариев. У меня все и о редакции сайта, и о читателях
