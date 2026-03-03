В Гатчине пройдет «Забег.РФ». Полумарафон с синхронным стартом состоится по всей России 23 мая
23 мая в Гатчине (Ленинградская область) пройдет «Забег.РФ» – всероссийский полумарафон с синхронным стартом.
Участникам доступны следующие дистанции: 1, 5, 10 и 21,1 км.
Стоимость слота на полумарафонской дистанции составляет 2800 рублей, на дистанции 10 км 2600 рублей, на дистанции 5 км – 2200 рублей, на дистанции 1 км – 1400 рублей.
Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
