В Гатчине пройдет «Забег.РФ». Полумарафон с синхронным стартом состоится по всей России 23 мая

23 мая в Гатчине (Ленинградская область) пройдет «Забег.РФ» – всероссийский полумарафон с синхронным стартом.

Участникам доступны следующие дистанции: 1, 5, 10 и 21,1 км.

Стоимость слота на полумарафонской дистанции составляет 2800 рублей, на дистанции 10 км 2600 рублей, на дистанции 5 км – 2200 рублей, на дистанции 1 км – 1400 рублей.

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning .