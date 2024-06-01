Удивительно: «Боруссия» заработает больше, если проиграет финал ЛЧ

Но есть нюанс.

Призовые за победу в Лиге чемпионов – не единственная возможность «Боруссии» заработать этим вечером. Дортмунды попали в уникальную ситуацию.

Почему может быть выгодно проиграть?

Победителю Лиги чемпионов полагается 20 млн евро призовых, второму месту – 15,5 млн евро. Первое лучше второго, что тут думать. Но...

Мы помним, что Джуд Беллингем переехал в «Реал» именно из «Боруссии», и в трансферном соглашении прописан бонус на случай, если «Мадрид» с помощью англичанина выиграет в Лиге чемпионов – 5 млн евро (по данным издания Ruhr Nachrichten).

Математика простая: если «Боруссия» победит, то получил 20 млн евро, если проиграет – 15,5 млн плюс 5 млн.

Некоторые медиа пишут, что бонус за победу Джуда в Лиге чемпионов достигает целых 20 млн евро, но это не совсем корректно. Испанское издание Sport уточняет, что общая сумма трансфера не превысит 134 млн евро с учетом бонусов, а 20 млн – прописанные отчисления за все завоеванные трофеи (Ла Лигу и Лигу чемпионов).

Есть еще бонусы за попадание игрока в символическую сборную Лиги чемпионов в ближайшие шесть лет – 2 млн евро.

Правда, бонусы за победу Беллингема можно получить и потом

Деталей, сколько действует бонусная опция за победу Беллингема и «Реала» в ЛЧ, нет. Но вряд ли один год.

Так что идеальный вариант для «Боруссии»: победить в Лиге чемпионов сейчас и ждать, что «Реал с Беллингемом возьмет трофей в ближайшие годы.

Тогда сработают все опции: и призовые за собственную победу в турнире, и за победу Беллингема в какой-нибудь из следующих сезонов.

Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling