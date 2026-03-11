Гол Ямаля «Ньюкаслу» на 95:50 – самый поздний мяч «Барсы» в ЛЧ, забитый с пенальти
Ямаль забил самый поздний пенальти «Барселоны» в ЛЧ.
Ламин Ямаль забил самый поздний гол «Барселоны» с пенальти в Лиге чемпионов.
Вингер каталонской команды сравнял счет на последних минутах матча 1/8 финала против «Ньюкасла», реализовав 11-метровый, назначенный за фол Малика Тиава на Дани Ольмо.
В момент гола Ямаля на табло было зафиксировано время 95:50 – это самый поздний мяч «Барселоны» с пенальти за всю историю выступлений в Лиге чемпионов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
Самый поздний, из тех что был забит левой ногой с пенальти, на широте выше 54
Самый поздний, из тех что был забит левой ногой с пенальти, на широте выше 54
И долготе 73
Если без шуток, то там судья уже готовился заканчивать матч, Ньюкасл праздновать, а Барселона планировать очередную ремонтанду. Но Ольмо на пару с Тиавом сотворили более интересную концовку.
Самый поздний пенальти, забитый самым молодым игроком
