Гол Ямаля «Ньюкаслу» на 95:50 – самый поздний мяч «Барсы» в ЛЧ, забитый с пенальти

Ламин Ямаль забил самый поздний гол «Барселоны» с пенальти в Лиге чемпионов.

Вингер каталонской команды сравнял счет на последних минутах матча 1/8 финала против «Ньюкасла », реализовав 11-метровый , назначенный за фол Малика Тиава на Дани Ольмо.

В момент гола Ямаля на табло было зафиксировано время 95:50 – это самый поздний мяч «Барселоны» с пенальти за всю историю выступлений в Лиге чемпионов.