Флик про ничью с «Ньюкаслом»: «Барселона» много ошибалась, много теряла мяч и фолила. Но защитой я доволен»

Флик про ничью с «Ньюкаслом»: «Барселона» много ошибалась, но защитой доволен.

«Мы играли не лучшим образом. Мы много теряли мяч, упускали возможности. У них очень быстрые футболисты. Но защитой я доволен.

Матч получился интенсивным. Мы провели много игр, пусть даже у нас был большой перерыв. Мы постепенно увеличим запас сил.

Мы допустили много ошибок, много фолили, много теряли мяч.

Нам нужно отдохнуть. В воскресенье будет новый матч, у нас есть время на отдых и хорошую подготовку. Таков уровень соревнований – надо адаптироваться», – сказал главный тренер «Барселоны».