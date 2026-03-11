Флик про ничью с «Ньюкаслом»: «Барселона» много ошибалась, много теряла мяч и фолила. Но защитой я доволен»
Ханс-Дитер Флик отметил ошибки в игре «Барселоны» против «Ньюкасла» (1:1) в Лиге чемпионов.
«Мы играли не лучшим образом. Мы много теряли мяч, упускали возможности. У них очень быстрые футболисты. Но защитой я доволен.
Матч получился интенсивным. Мы провели много игр, пусть даже у нас был большой перерыв. Мы постепенно увеличим запас сил.
Мы допустили много ошибок, много фолили, много теряли мяч.
Нам нужно отдохнуть. В воскресенье будет новый матч, у нас есть время на отдых и хорошую подготовку. Таков уровень соревнований – надо адаптироваться», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Материалы по теме
Рекомендуем
Рекомендуем
Такими темпами Мартин станет основным на долгие годы, чем черт не шутит))
парню недостает таланта в отличии от Кубарси, но он пахарь, постоянно прогрессирует и не боится давления.
На Рональда собак повесят, конечно, но отыграл в целом неплохо, а привоз пересекся с его травмой на поле и получилось то, что получилось, увы
Вообще, там же не Флик один, там штаб с ассистентами и аналитиками, которые наверняка несколько планов разрабатывают на игру. Барса и на групповом этапе много моментов не допускала от Ньюкасла
И создать много опасности у чужих ворот не вышло у обеих команд
любит она себе проблемы создавать, чтобы была потом мотивация показать свой максимум