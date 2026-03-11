  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик про ничью с «Ньюкаслом»: «Барселона» много ошибалась, много теряла мяч и фолила. Но защитой я доволен»
75

Флик про ничью с «Ньюкаслом»: «Барселона» много ошибалась, много теряла мяч и фолила. Но защитой я доволен»

Флик про ничью с «Ньюкаслом»: «Барселона» много ошибалась, но защитой доволен.

Ханс-Дитер Флик отметил ошибки в игре «Барселоны» против «Ньюкасла» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Мы играли не лучшим образом. Мы много теряли мяч, упускали возможности. У них очень быстрые футболисты. Но защитой я доволен.

Матч получился интенсивным. Мы провели много игр, пусть даже у нас был большой перерыв. Мы постепенно увеличим запас сил.

Мы допустили много ошибок, много фолили, много теряли мяч.

Нам нужно отдохнуть. В воскресенье будет новый матч, у нас есть время на отдых и хорошую подготовку. Таков уровень соревнований – надо адаптироваться», – сказал главный тренер «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoНьюкасл
logoЛига чемпионов УЕФА
75 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кубарси-Мартин как ни странно выглядит самой надежной парой в команде.

Такими темпами Мартин станет основным на долгие годы, чем черт не шутит))
парню недостает таланта в отличии от Кубарси, но он пахарь, постоянно прогрессирует и не боится давления.
Ответ Donald Subanov
Кубарси-Мартин как ни странно выглядит самой надежной парой в команде. Такими темпами Мартин станет основным на долгие годы, чем черт не шутит)) парню недостает таланта в отличии от Кубарси, но он пахарь, постоянно прогрессирует и не боится давления.
Мартин трудяга и молодец, только это всё-таки игрок не уровня даже Вильяреала, и с таким ЦЗ далеко не уедешь. Он по-хорошему в Барсе даже в запасные не попал бы, не будь у Барсы всем известных проблем с деньгами и составом. Но вот самоотдача и трудолюбие запредельные. Плюс он по-хорошему невозмутим и прямолинеен как камень. Бежит, выбивает, неплох в верховой борьбе и не позволяет себе лениться ни на секунду. Надежный такой столб
Ответ Тимур Рашидов
Мартин трудяга и молодец, только это всё-таки игрок не уровня даже Вильяреала, и с таким ЦЗ далеко не уедешь. Он по-хорошему в Барсе даже в запасные не попал бы, не будь у Барсы всем известных проблем с деньгами и составом. Но вот самоотдача и трудолюбие запредельные. Плюс он по-хорошему невозмутим и прямолинеен как камень. Бежит, выбивает, неплох в верховой борьбе и не позволяет себе лениться ни на секунду. Надежный такой столб
А ещё левша и неплох на мяче (особенно без давления), что повышает его котировки и без вышеперечисленных факторов🙌
Араухо опять подкачал
Ответ Mark Anisimov
Араухо опять подкачал
Трицепсы, когда ползал на заднице
Ответ Mark Anisimov
Араухо опять подкачал
Не по делу его винить, когда он траму получил
То ли Ньюкасл так плох в атаке, то ли наши инвалиды сзади действительно выдали сегодня неплохо, учитывая еле собранный защитный ряд на матч

На Рональда собак повесят, конечно, но отыграл в целом неплохо, а привоз пересекся с его травмой на поле и получилось то, что получилось, увы
Ответ ecstasy
То ли Ньюкасл так плох в атаке, то ли наши инвалиды сзади действительно выдали сегодня неплохо, учитывая еле собранный защитный ряд на матч На Рональда собак повесят, конечно, но отыграл в целом неплохо, а привоз пересекся с его травмой на поле и получилось то, что получилось, увы
В защите реально были хороши. Насчет Рональда тоже как понял, что у него реально травма - перестал его считать виноватым, он физически не мог уже
Ответ ecstasy
То ли Ньюкасл так плох в атаке, то ли наши инвалиды сзади действительно выдали сегодня неплохо, учитывая еле собранный защитный ряд на матч На Рональда собак повесят, конечно, но отыграл в целом неплохо, а привоз пересекся с его травмой на поле и получилось то, что получилось, увы
Ньюкасл это английская деревня. Представь, чтобы было бы если бы в составе Ньюкасла был Кейн, Диас и Мусиала.
Есть возможно один плюс. Флик теперь не играет оголтело только по одному варианту
Ответ people people
Есть возможно один плюс. Флик теперь не играет оголтело только по одному варианту
Флик ещё в прошлом сезоне показывал, что если требуется могут даже в ватокат играть при минимальном преимуществе в свою пользу.
Вообще, там же не Флик один, там штаб с ассистентами и аналитиками, которые наверняка несколько планов разрабатывают на игру. Барса и на групповом этапе много моментов не допускала от Ньюкасла
Ответ Тимур Рашидов
Флик ещё в прошлом сезоне показывал, что если требуется могут даже в ватокат играть при минимальном преимуществе в свою пользу. Вообще, там же не Флик один, там штаб с ассистентами и аналитиками, которые наверняка несколько планов разрабатывают на игру. Барса и на групповом этапе много моментов не допускала от Ньюкасла
А где в прошлом сезоне это было? В самый нужный момент, когда надо было в ватокат играть против Интера, Барса была в атаке всей командой на 92 минуте
К защите действительно особых претензий нет. Барса допустила только 2 серьезных момента, один со штангой, второй с голом, и то там случилась травма Араухо. Мне кажется Ньюкасл мог больше моментов иметь и больше голов забить, если бы сел в автобус и убегал в контратаки. А так этот прессинг Ньюкасла разрушил игру Барсе, но моментов самому Ньюкаслу особо не принёс. Тупо большая часть матча - это прессинг Ньюкала, выносы Барсы, борьба в центре и всё. Но динамика была, да
Ответ Тимур Рашидов
К защите действительно особых претензий нет. Барса допустила только 2 серьезных момента, один со штангой, второй с голом, и то там случилась травма Араухо. Мне кажется Ньюкасл мог больше моментов иметь и больше голов забить, если бы сел в автобус и убегал в контратаки. А так этот прессинг Ньюкасла разрушил игру Барсе, но моментов самому Ньюкаслу особо не принёс. Тупо большая часть матча - это прессинг Ньюкала, выносы Барсы, борьба в центре и всё. Но динамика была, да
Барса сыграла с Ньюкаслом в их футбол зачем-то))
И создать много опасности у чужих ворот не вышло у обеих команд
Ответ Артём Горбенко
Барса сыграла с Ньюкаслом в их футбол зачем-то)) И создать много опасности у чужих ворот не вышло у обеих команд
Барсу вынудили так сыграть, но это было ожидаемо и нами, и Фликом и игроками.
Результат для Барселоны неплохой, даже если бы проиграли с разницей в один мяч. А тут и вовсе ничья. Интересный ответный матч будет, думаю, будет тяжело и нервно для обеих команд.
Ответ jerry40
Результат для Барселоны неплохой, даже если бы проиграли с разницей в один мяч. А тут и вовсе ничья. Интересный ответный матч будет, думаю, будет тяжело и нервно для обеих команд.
да выиграет ваша барса
любит она себе проблемы создавать, чтобы была потом мотивация показать свой максимум
Матч оставил чувство тревоги. Не разделяю общего оптимизма, надо прибавлять. Если сыграть на нынешнем уровне и не более, может кончиться плохо.
Ответ Кино Музыка
Матч оставил чувство тревоги. Не разделяю общего оптимизма, надо прибавлять. Если сыграть на нынешнем уровне и не более, может кончиться плохо.
Согласен, Ньюкаслу надо прибавлять, если хочет пройти дальше
Ответ Кино Музыка
Матч оставил чувство тревоги. Не разделяю общего оптимизма, надо прибавлять. Если сыграть на нынешнем уровне и не более, может кончиться плохо.
Оптимизма нет, есть реализм и понимание, что с таким обилием травм и в такой физической форме - это было неплохо
дома Барселона конечно же победит
Нормальный результат ничья,в домашней встрече надо делать результат и идти дальше 👍
Надо заигрывать Хави Эспорта, парень неплохо сыграл. Лучше Араухо сто раз
Читайте новости футбола в любимой соцсети
