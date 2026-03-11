Дзюба о первом решении на посту президента «Спартака»: «Я бы разогнал половину людей»

Артем Дзюба рассказал, чем бы занялся на посту президента «Спартака».

Нападающий «Акрона » Артем Дзюба ответил на вопрос, хотел бы он стать президентом футбольного клуба.

– Хотели бы вы стать президентом футбольного клуба после завершения карьеры?

– Президентом – нет, хотя кто знает…

– Будь вы президентом «Спартака», каким было бы ваше первое решение?

– Я бы разогнал половину людей, – сказал Дзюба.

Дзюба – воспитанник «Спартака», он играл за московской клуб с 2006 по 2015 год. Вместе с красно-белыми форвард завоевал три серебряные медали чемпионата России.

