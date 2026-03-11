  • Дзюба о первом решении на посту президента «Спартака»: «Я бы разогнал половину людей»
Дзюба о первом решении на посту президента «Спартака»: «Я бы разогнал половину людей»

Артем Дзюба рассказал, чем бы занялся на посту президента «Спартака».

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос, хотел бы он стать президентом футбольного клуба.

– Хотели бы вы стать президентом футбольного клуба после завершения карьеры?

– Президентом – нет, хотя кто знает…

– Будь вы президентом «Спартака», каким было бы ваше первое решение?

– Я бы разогнал половину людей, – сказал Дзюба.

Дзюба – воспитанник «Спартака», он играл за московской клуб с 2006 по 2015 год. Вместе с красно-белыми форвард завоевал три серебряные медали чемпионата России.

Артем Дзюба: «С удовольствием вернусь в «Спартак», если все сойдется. Я за все время ни разу про него плохо не сказал»

Дзюба готов возглавить «Спартак»: «До лета доиграю, а там посмотрим. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
Абсолютно популисткие заявления! Вот я сейчас приду и всех не нужных уберу( опа, как будет распределять нужных и нужных? Как дед мороз сядет и будет думать? А уборщик на втором этаже нужен? Извините тётя Галя (по башке получа)
Абсолютно популисткие заявления! Вот я сейчас приду и всех не нужных уберу( опа, как будет распределять нужных и нужных? Как дед мороз сядет и будет думать? А уборщик на втором этаже нужен? Извините тётя Галя (по башке получа)
И это еще нельзя забывать про то, что где-то нужно новых, а старым выплатить неустойки за увольнение. Из своего кармана эти деньги он точно не возьмёт
И это еще нельзя забывать про то, что где-то нужно новых, а старым выплатить неустойки за увольнение. Из своего кармана эти деньги он точно не возьмёт
ну неустойки нам только дай выплатить))) это только за радость))
Главное, чтобы депутатом не стал
Дзюба приди, в Спартаке порядок наведи)
Дзюба приди, в Спартаке порядок наведи)
Дзюба прийдёт, всем напихает)
Очень мудрое решение . Сколько непрофессионального балласта в руководстве команды ! А сколько игроков , которые в Спартаке просто лишние люди , неизвестно за какие заслуги попавшие в Спартак . Мне Спартак сегодняшний напоминает "проходной двор" . Подписывают контракты и продлевают с теми , кого Бесков или Романцев на пушечный выстрел не подпустили бы к команде ! А что мы хотим , если и руководство команды состоит из людей , которые к футболу не имеют никакого отношения . Просто бизнесмены , по блату занявшие свои должности и с удовольствием пилят бюджет команды . И на футбол и на Спартак им просто нас""" ть !
Половину нужных людей
Поэтому ты там никогда не окажешься!))))
по большому счету Артем ни в одной команде надолго не задерживался
хотя игрок он классный
это о чем-то говорит
Съест-то он съест, да кто ж ему даст...
правильно. перед началом сезона обещали подарки за абонементы. до сих пор не вручили. конец сезона скоро. так в команде и офисе всегда, много слов мало дела
