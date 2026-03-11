Компани про 6:1 с «Аталантой»: «Бавария» сыграла как хотела, план сработал. Мы могли забить больше. Высокая интенсивность тренировок помогает находить решения в подобных матчах»

Венсан Компани остался доволен разгромной победой над «Аталантой» (6:1).

«Разумеется, я доволен. Мы сыграли так, как хотели. Мы даже могли забить еще на один или два гола больше. Наш план хорошо сработал.

У нас очень талантливая и умелая команда. Парням нравятся такие матчи. У нас очень высокая интенсивность тренировок, и это помогает находить решения в подобных матчах. Поэтому такое выступление меня не удивило.

Не хочу много говорить про травмы. Наша вера в состав сильна. Дэвис пропустит какое-то время, но будем надеяться, что не слишком много. Учитывая глубину нашего состава – мы справимся.

Кейн был близок к тому, чтобы сыграть, но счет стал 5:0 – и внезапно шансы на выход сильно упали. Сегодня у нас не было в нем нужды», – сказал главный тренер «Баварии».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bulinews
а помните как хейтили назначение Компани?
Ответ Okaka
Ну если ББарселону/Реал/Сити/ПСЖ возглавит человек,который только пару недель как вылетел в Чемпионшип,то слишком будут рады фанаты этих клубов?Компани и для фанатов Баварии был кот в мешке)
Бавария космос
Неудержимые )
План на игру был отличный, однозначно аплодисменты Компани, в целом команда воплотила его на 100%. Не реализовали, да, но всего никогда не реализуешь, во всяком случае от Баварии такого не ждёшь уж точно.) По настоящему расстраивают рецидивы травм, это точно ненормально, минус мед.штабу однозначно. Не готовы игроки, зачем выпускать? А если не могут определить готовность, то ещё хуже. И пропущенный гол, как и очевидные заигрывания после 3-0 конечно излишни, нужно сохранять концентрацию и серьёзность при любом счёте, хоть это и не просто.
Ya bı skazal, na meste Bavarii druqaya komanda bı katala vatu posle 0-3) A oni daje posle 0-6 ne ostanovilis, bıli momentı. Ponyatnoe delo, protiv Atalantı sovsem niceqo ne dopustit bılo slojno, zato stolko momentov sozdat eto doroqoqo stoit. Daje Urbiq i Ta s Upamekano prinimali ucastie v atakax, konkretno osharashili berqamaskov etim
Хотелось бы узнать мнение знатоков итальянского футбола: и как лига фермеров?
Лига Баварии как была так и осталась
Исходя из результата, могу предположить, что в Италии тоже была бы лига Баварии. Понятно, что не каждый матч такой и настрой на ЛЧ иной, но очевидно по результатам, что не Бундеслига слаба, а Бавария собрала выдающийся коллектив (по игре на данный отрезок времени).
На игру очень приятно смотреть, настоящий футбол с кучей голов
Просто сдули Аталанту, как бешеный ветер, показав при этом зубодробительный уровень футбола.
Бавария заберет эту ЛЧ
Даа, белуга отжигает))
А по желтым Олисе и Киммиха тоже был план оперативно разработан? Не, я ничего против не имею, это абсолютно рациональное решение, которое идет на пользу команде. Но вот УЕФА любит в качестве морального камертона выступать, рассказывая, где то, а где другое, они же кажись наказывали кого-то за такое? Хотя доказать умысел невозможно. А сказки про то, что 2 желтых за затяжку времени при счете 6:0 - это сюр, ну это в пользу бедных доказательная база...
