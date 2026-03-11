  Ромеро ударил пальцами в глаз Джулиано Симеоне в верховой борьбе в матче с «Атлетико». Капитан «Тоттенхэма» получил желтую карточку
Ромеро ударил пальцами в глаз Джулиано Симеоне в верховой борьбе в матче с «Атлетико». Капитан «Тоттенхэма» получил желтую карточку

Ромеро ударил пальцами в глаз Симеоне в матче Лиги чемпионов.

Защитник и капитан «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро использовал грязный прием против нападающего «Атлетико» Джулиано Симеоне в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:5).

На 85-й минуте чемпион мира в составе сборной Аргентины выпрыгнул и в борьбе за верховой мяч ударил пальцами в глаз своему соотечественнику. По итогам эпизода арбитр Сердар Гезюбююк показал Серхио желтую карточку.

В июле 2025 года сообщалось, что «Атлетико» предлагал «Тоттенхэму» 55+15 млн евро за Ромеро.

Изображения: кадры из трансляции Okko

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
У Ромеро почти в каждой игре подобные эпизоды
Классика от Ромеро, странно, что Атлетико не выкупили его прошлым летом, по своим игровым и остальным поступкам отлично подходит банде Эль Чоло.
В Ла Лиге это каждый матч КК будет.
Забавно это читать от человека, который болеет за команду с Рюдигером и Винисиусом, а несколько ранее с Рамосом и Пепе.
В матче была потрясающая по красоте и скорости комбинация, приведшая к 5му голу Атлетов - но вместо того, чтобы написать о ней, чтобы побудить не смотревших матч людей поглядеть обзор - все новости сводятся к негативу с "привозами" вратарей и подобным стыкам :(
Не могу отредактировать выше коммент - так что отдельно.

Пересмотрел упомянутый выше гол с секундомером - 12.3 секунды между сейвом Яна Облака и мячом в воротах Тотенхема.

Ещё посмотрим на сегодняшние игры - но точно будет среди претендентов на гол тура ;)
Да! Там Гризман удивительным гроссмейстерским пасом вывел альвареса 1 на 1 , вообще Гризман в полном порядке, можно его еще на сезон попросить продлить - когда надо со скамейки выходит, когда надо весь матч играет полезно
а в чем суть новости? игрок в борьбе попал пальцами в глаз, за это надо было красную давать или что?
Материалы по теме
Симеоне про 5:2 с «Тоттенхэмом»: «Атлетико» заставил события развиваться в свою пользу, победа могла быть крупнее. Никогда не видел столь ранней замены вратаря, но это не моя проблема»
10 марта, 22:45
5:2 – крупнейшая победа «Атлетико» в плей-офф ЛЧ. Мадридцы при Симеоне не проиграли ни одного из 20 матчей на вылет на своем поле
10 марта, 22:36
Робинсон о замене Кински на 17-й минуте: «Эгоистичный поступок Тудора, никогда такого не видел. Это попытка самосохранения тренера без учета интересов молодого вратаря»
10 марта, 22:32
Ромеро и Пальинья столкнулись головами, пытаясь помешать Серлоту в конце матча с «Атлетико». Хавбека увели врачи, защитник позже ушел с поля, когда у него закружилась голова
10 марта, 22:16Фото
«Тоттенхэм» проиграл все 4 матча при Тудоре с общим счетом 5:14. Клуб не побеждает с января
10 марта, 22:07
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб – это хрень»
5 минут назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
5 минут назад
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
18 минут назад
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Лапорта о «Барселоне»: «Нам нужна сильная команда, чтобы противостоять судейским решениям. Мы лидируем в Ла Лиге, а нас демонизируют. На ТВ «Реала» слишком много клеветы»
сегодня, 18:21
Джейми Каррагер: «Эмери идеален для возрождения «МЮ», в АПЛ он лучший тренер после Гвардиолы для этого. То, что Унаи не рассматривают, многое говорит о современном футболе»
сегодня, 18:02
«Барселона» следит за Нету. Вингера «Челси» ценят за умение играть на обоих флангах, забивать и ассистировать
сегодня, 17:47
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
13 минут назадLive
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
32 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
43 минуты назадLive
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
44 минуты назад
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Александр Трошечкин: «РПЛ не говно, уровень растет, но медленно. И я целиком и полностью за лимит, часто привозят посредственных игроков, а зарплата гораздо выше, чем у россиян»
сегодня, 18:11
Зе Роберто провалился в «Реале» из-за игр: «Я не спал по ночам из-за Crash Bandicoot. Набрал лишний вес из-за нервов»
сегодня, 17:58Игры
Моратти назвал освистывание Бастони абсурдом: «У свистящих в командах есть игроки, которые устраивают театральные представления, корчатся от малейшего контакта и хватаются за лицо после удара в грудь»
сегодня, 16:33
Трошечкин о Талалаеве: «Спартак» – истеричный клуб, но Викторович справился бы с давлением. Кто еще из россиян способен тренировать топ-клуб в России?»
сегодня, 16:03
