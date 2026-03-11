Ромеро ударил пальцами в глаз Джулиано Симеоне в верховой борьбе в матче с «Атлетико». Капитан «Тоттенхэма» получил желтую карточку
Защитник и капитан «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро использовал грязный прием против нападающего «Атлетико» Джулиано Симеоне в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:5).
На 85-й минуте чемпион мира в составе сборной Аргентины выпрыгнул и в борьбе за верховой мяч ударил пальцами в глаз своему соотечественнику. По итогам эпизода арбитр Сердар Гезюбююк показал Серхио желтую карточку.
В июле 2025 года сообщалось, что «Атлетико» предлагал «Тоттенхэму» 55+15 млн евро за Ромеро.
Пересмотрел упомянутый выше гол с секундомером - 12.3 секунды между сейвом Яна Облака и мячом в воротах Тотенхема.
Ещё посмотрим на сегодняшние игры - но точно будет среди претендентов на гол тура ;)