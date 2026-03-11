Ромеро ударил пальцами в глаз Джулиано Симеоне в верховой борьбе в матче с «Атлетико». Капитан «Тоттенхэма» получил желтую карточку

Ромеро ударил пальцами в глаз Симеоне в матче Лиги чемпионов.

Защитник и капитан «Тоттенхэма » Кристиан Ромеро использовал грязный прием против нападающего «Атлетико» Джулиано Симеоне в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:5).

На 85-й минуте чемпион мира в составе сборной Аргентины выпрыгнул и в борьбе за верховой мяч ударил пальцами в глаз своему соотечественнику. По итогам эпизода арбитр Сердар Гезюбююк показал Серхио желтую карточку.

В июле 2025 года сообщалось, что «Атлетико » предлагал «Тоттенхэму» 55+15 млн евро за Ромеро.

Изображения: кадры из трансляции Okko