Глаз Народа
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Тройной восторг наших, нокаут Соболенко, текила – секрет взлета в 35. Главное в пятницу на Australian Open

Алекс де Минаур Алекс де Минаур
Янник Синнер Янник Синнер
Коко Гауфф Коко Гауфф
Джим Курье Джим Курье
Карен Хачанов Карен Хачанов
Андрей Рублев Андрей Рублев
Мирра Андреева Мирра Андреева
Новак Джокович Новак Джокович
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Хачанов идет на Рублева.

Самое яркое на старте третьего раунда в мельбурнскую пятницу.

Суперкамбэк Мирры, прорыв Тимофеевой – женские сюжеты мечты!

Два очень впечатляющих результата и два разочарования из ночной программы.

● Мирра Андреева = характер мечты. Дважды перевернула матч с француженкой Диан Парри, в третьем сете – совсем уж как в кино. Вышло 1:6, 6:1, 7:6(10-5). Хотя в первом сете Мирра никак не могла приспособиться к француженке, а в решающем проигрывала 1:5 и при 2:5 уходила с матчбола.

Находясь в шаге от поражения, Андреева решила, что хуже уже быть не может, и запустила грандиозный камбэк. Мирра взрослеет прямо на корте, прямо в такие моменты. И классно объясняет это:

«Когда пережидаешь гнев, который сидит внутри, через 10-15 секунд он проходит, и ты чувствуешь себя нормально. Были моменты, когда я хотела, как все делают, большой палец показать команде – суперрешение, отлично, зачем я пошла к сетке, молодцы, помогли мне здесь. Но я думаю: они же не виноваты. Я приняла такое решение, сделала какую-то фигню, ошиблась с лета. Думаю, ладно, почему я должна их винить?»

Итог – все на стороне Мирры в восторге. Дальше ей еще раз выходить против соперницы из топ-10 посева: ждет Барбора Крейчикова. Но, во-первых, Андреева уже выбила шестую сеяную Онс Жабер, а это будет девятая. Во-вторых, Мирра уже ведет у чешки 2:0 в личных встречах.

Все детали мощнейшего камбэка – здесь

● Мария Тимофеева прошла Беатрис Хаддад Майю – 7:6(7), 6:2. Очень впечатляюще! 20-летняя россиянка впервые в основной сетке «Шлема», к началу турнира она была лишь 170-й ракеткой мира (теперь точно войдет в сотню) и никогда не доходила даже до соперниц из топ-50. А тут задавила мощью 12-го номера рейтинга, несмотря на начало с 0:3.

Когда Марию на корте поздравили с выходом во вторую неделю, она пошутила, что на самом деле прошла уже в третью – с учетом квалификации. Ей предстоит сыграть с Мартой Костюк.

Тут – отдельно наслаждаемся магическим бэкхендом Марии по линии 🪄

Топ-10 женского посева вообще тщательно прочистили россиянки: из шестерых вылетевших четверо – от наших. Анна Блинкова выбила Елену Рыбакину (3), Мирра Андреева – Онс Жабер (6), Элина Аванесян – Марию Саккари (8) и вот теперь Мария Тимофеева – Хаддад Майю (10).

Жаль, что на Марию вышла не Аванесян: она долго билась с Мартой Костюк, проводила множество напряженных геймов, но все-таки отдала концовку (6:2, 4:6, 4:6). Анастасия Захарова тоже выиграла первый сет, но не удержала – поражение от Магдалены Фрех (6:4, 5:7, 4:6), но Настя все равно довольна турниром, начинавшимся в квалификации. 

Рублев и Хачанов идут друг на друга. Верим?

Россияне из верхней части сетки движутся к совместному четвертьфиналу.

● Карен Хачанов обыграл Томаша Махача – 6:4, 7:6(4), 4:6, 7:6(5). Напряжение в матче появилось, по признанию Карена, когда соперник начал «лупить и попадать». Хачанов второй год подряд дошел до второй недели Australian Open, прошлый раз закончилось полуфиналом.

● Андрей Рублев быстро справился с Себастьяном Кордой – 6:2, 7:6(6), 6:4. Тут после матча интересовались уже тем, как так мощно лупит россиянин (объяснения нет). Он тоже во второй неделе AO второй раз подряд, в 2023-м классически останавливался в четвертьфинале. Его победу сейчас тоже запишем в восторги дня: благодаря тому, как уверенно и четко.

Сейчас Андрею для встречи с Кареном в 1/4 финала осталось обыграть Алекса де Минаура, а вот Карену предстоит Янник Синнер. Верим, что доберутся друг до друга?

Маннарино и дальше впечатляет, Соболенко уничтожает, Джокович набирает

Главное из других результатов пятницы.

● Новак Джокович определенно разгоняется – обыграл Томаса Мартина Этчеверри в трех сетах, 6:3, 6:3, 7:6(2). Он 63-й раз вышел во вторую неделю на «Шлеме», конкретно в Австралии – 16-й. Вообще на AO у него уже 31-я победа подряд. Разговор о тестах на ковид напоминает, почему в этой серии есть большие временные лаги.

● Адриан Маннарино прошел Бена Шелтона в долгом пятисетовике – 7:6(4), 1:6, 6:7(2), 6:3, 6:4. Не сенсация, но не перестает удивлять, насколько прорывным остается отрезок для 35-летнего француза (оказывается, благодаря текиле!) Он отыгрался с 1:2 по партиям, был намного лучше в концовке матча на 4 часа и 46 минут, а в итоге повторил лучший результат за все годы на турнирах «Большого шлема». Он второй раз в австралийской 1/8 финала, трижды бывал на «Уимблдоне». На пути в первый четвертьфинал как раз Джокович.

Тэйлор Фриц закрыл Фабиана Марожана в четырех сетах после проигранного первого – его главной проблемой был порвавшийся носок. Американец не нашел в своей сумке нового, из его ложи всерьез спрашивали, снять ли свой. Стефанос Циципас обыграл Люку Ван Аша в трех, Алекс де Минаур так же четко убрал Флавио Коболли.

● Арина Соболенко вынесла Лесю Цуренко – 6:0, 6:0. Двойная баранка ей удалась впервые во взрослом туре, хватило 55 минут. За три круга Арина проиграла суммарно всего шесть геймов. С начала года уже пять сетов под ноль. В прошлом сезоне это было стилем Иги Швентек, Соболенко хочет приблизиться и в этом тоже. После игры у Арины спросили, куда бы она вообще девала свою энергию, если бы не играла в теннис – она быстро определилась, что пошла бы в бокс. Ее матчи похожи на нокауты.

Коко Гауфф в том же стиле – 6:0, 6:2 против Алисии Паркс.

Сцена дня. Андрей Рублев спасает насекомое

Что может быть более милым, чем такая забота Андрея Рублева?

Кстати, как называется насекомое? 

Диалог дня. Синнера заставили признаться, что особенного в его ракетке

Янник Синнер выиграл слишком легко, после матча на корте Джим Курье допрашивал его об особенностях ракетки.

– Это секрет. Нет, если честно, многие игроки спрашивают, что у меня за ракетка. Но она совсем обычная. Если честно, я даже не знаю...

– Ты постоянно говоришь «если честно» – это указывает, что ты врешь. Признайся, друг.

– (Смеется). Я даже не знаю характеристики ракетки. Если честно.

– Что это за серый материал на ободе? Я-то знаю, но расскажи зрителям.

– Это небольшое утяжеление. Если приклеить его в середину обода, это добавляет стабильности. Наверное. Но я не менял ракетку уже три-четыре года и сейчас не хочу. Мы пробовали разные струны, но это совсем обычная ракетка.

– Тут написано, что натяжка 28 кг. Это правда?

– Да. Было бы меньше, я бы лупил в забор.

– 28 – это довольно много. Сейчас у большинства 24-25. Тебе нужна натяжка посильнее для контроля?

– Да, потому что мне страшно, что мяч улетит в аут по длине. Такая натяжка позволяет мне бить посильнее. Иначе все бы летело в аут. И я не люблю играть, когда ветрено. Сегодня ветра не было, так что все отлично.

– Наконец-то честный ответ. Ты не любишь ветер.

Вот это погружение в детали!

Забота дня. Энди Маррей защитил Мирру Андрееву

Сразу после камбэка Мирры Андреевой в твиттере за нее заступился Энди Маррей.

Британца задели слова комментаторов о том, что Мирра на корте слишком строга к себе – якобы это мешает ей побеждать. При 1:5 в третьем сете еще можно было такое предполагает, но потом Андреева все перевернула, и Энди отреагировал:

«Андреева уступает 1:5 в третьем сете. Комментатор: «Ей нужно поработать над психологической стороной игры... Она слишком строга к себе, когда проигрывает». Через полчаса Андреева выиграла 7:6.

Возможно, причина, по которой она переломила ход матча, в ее психологической устойчивости. Возможно, она справилась, потому что строга к себе и требует от себя большего, когда уступает/плохо играет? Победительница».

К моменту разговора с журналистами Андреева про эту реакцию уже знала: «Постараюсь как-нибудь это распечатать. Не знаю, вставлю в рамку. Буду везде брать с собой. Может, повешу на стену, чтобы видеть каждый день».

Мирра и Маррей = забота и почтение. Вот история их виртуальной дружбы

Что будет в субботу? Калинская и Блинкова ночью, Медведев днем

Главное для нас.

Первым запуском Анна Калинская сыграет со Слоун Стивенс, на том же корте после нее – Анна Блинкова против Жасмин Паолини.

Даниил Медведев откроет вечернюю сессию на Арене Маргарет Корт – его матч с Феликсом Оже-Альяссимом не раньше 11:00 по Москве.

Другие детали расписания – здесь.

Анисимовой было невыносимо в теннисе. Психику спасли 8-месячный перерыв и живопись – она в 1/8 финала!

Безумный камбэк Медведева, безумный тай-брейк Блинковой, безумные битвы Зверева и Рууда. Главное в четверг на Australian Open

Теперь две главные сенсации в современной истории Australian Open – русские

Фото: East News/David GRAY / AFP, Anthony WALLACE / AFP; IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press

12 комментариев
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классный день
+19
0
+19
Насекомое называется сверчок.
+12
0
+12
Андрей Рублев спасает Алекса Богомолова
+10
0
+10
Ответ sfilatov13
куда идёт Хачанов?))) Синнер выиграет этот АО
уже поставили на Синнера финале?))
+8
0
+8
Самое прикольное в нижней части у девушек 7 славянок и Гауфф. Выглядит как известная фотография с белой девушкой и черными парнями наоборот
+7
-2
+5
я включил матч Андреевой при 1-5)
проснулся, увидел счёт на телефоне и решил глянуть последний, возможно, её гейм на турнире, ну да, ну да)
молодец! что тут ещё скажешь) воля к победе у неё точно была сильнее. хотя постоянные вопли, в том числе после ошибок соперницы, не красят Мирру.
дальше Крейчикова, охх...
+1
0
+1
Соболенко давно не наша.
+1
0
+1
Ответ Syndycate
Синнер отлетит как обычно от первого топа
На дворе 2024, так что врят ли
+1
0
+1
куда идёт Хачанов?))) Синнер выиграет этот АО
+6
-6
0
Пока честно говоря, Синнер. Нет конкурентов.
0
0
0
Ответ sfilatov13
куда идёт Хачанов?))) Синнер выиграет этот АО
Синнер отлетит как обычно от первого топа
+3
-3
0
Ответ bestsalut
На дворе 2024, так что врят ли
Посмотрим
0
0
0
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