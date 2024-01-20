Тройной восторг наших, нокаут Соболенко, текила – секрет взлета в 35. Главное в пятницу на Australian Open
Хачанов идет на Рублева.
Самое яркое на старте третьего раунда в мельбурнскую пятницу.
Суперкамбэк Мирры, прорыв Тимофеевой – женские сюжеты мечты!
Два очень впечатляющих результата и два разочарования из ночной программы.
● Мирра Андреева = характер мечты. Дважды перевернула матч с француженкой Диан Парри, в третьем сете – совсем уж как в кино. Вышло 1:6, 6:1, 7:6(10-5). Хотя в первом сете Мирра никак не могла приспособиться к француженке, а в решающем проигрывала 1:5 и при 2:5 уходила с матчбола.
Находясь в шаге от поражения, Андреева решила, что хуже уже быть не может, и запустила грандиозный камбэк. Мирра взрослеет прямо на корте, прямо в такие моменты. И классно объясняет это:
«Когда пережидаешь гнев, который сидит внутри, через 10-15 секунд он проходит, и ты чувствуешь себя нормально. Были моменты, когда я хотела, как все делают, большой палец показать команде – суперрешение, отлично, зачем я пошла к сетке, молодцы, помогли мне здесь. Но я думаю: они же не виноваты. Я приняла такое решение, сделала какую-то фигню, ошиблась с лета. Думаю, ладно, почему я должна их винить?»
Итог – все на стороне Мирры в восторге. Дальше ей еще раз выходить против соперницы из топ-10 посева: ждет Барбора Крейчикова. Но, во-первых, Андреева уже выбила шестую сеяную Онс Жабер, а это будет девятая. Во-вторых, Мирра уже ведет у чешки 2:0 в личных встречах.
Все детали мощнейшего камбэка – здесь
● Мария Тимофеева прошла Беатрис Хаддад Майю – 7:6(7), 6:2. Очень впечатляюще! 20-летняя россиянка впервые в основной сетке «Шлема», к началу турнира она была лишь 170-й ракеткой мира (теперь точно войдет в сотню) и никогда не доходила даже до соперниц из топ-50. А тут задавила мощью 12-го номера рейтинга, несмотря на начало с 0:3.
Когда Марию на корте поздравили с выходом во вторую неделю, она пошутила, что на самом деле прошла уже в третью – с учетом квалификации. Ей предстоит сыграть с Мартой Костюк.
Тут – отдельно наслаждаемся магическим бэкхендом Марии по линии 🪄
Топ-10 женского посева вообще тщательно прочистили россиянки: из шестерых вылетевших четверо – от наших. Анна Блинкова выбила Елену Рыбакину (3), Мирра Андреева – Онс Жабер (6), Элина Аванесян – Марию Саккари (8) и вот теперь Мария Тимофеева – Хаддад Майю (10).
Жаль, что на Марию вышла не Аванесян: она долго билась с Мартой Костюк, проводила множество напряженных геймов, но все-таки отдала концовку (6:2, 4:6, 4:6). Анастасия Захарова тоже выиграла первый сет, но не удержала – поражение от Магдалены Фрех (6:4, 5:7, 4:6), но Настя все равно довольна турниром, начинавшимся в квалификации.
Рублев и Хачанов идут друг на друга. Верим?
Россияне из верхней части сетки движутся к совместному четвертьфиналу.
● Карен Хачанов обыграл Томаша Махача – 6:4, 7:6(4), 4:6, 7:6(5). Напряжение в матче появилось, по признанию Карена, когда соперник начал «лупить и попадать». Хачанов второй год подряд дошел до второй недели Australian Open, прошлый раз закончилось полуфиналом.
● Андрей Рублев быстро справился с Себастьяном Кордой – 6:2, 7:6(6), 6:4. Тут после матча интересовались уже тем, как так мощно лупит россиянин (объяснения нет). Он тоже во второй неделе AO второй раз подряд, в 2023-м классически останавливался в четвертьфинале. Его победу сейчас тоже запишем в восторги дня: благодаря тому, как уверенно и четко.
Сейчас Андрею для встречи с Кареном в 1/4 финала осталось обыграть Алекса де Минаура, а вот Карену предстоит Янник Синнер. Верим, что доберутся друг до друга?
Маннарино и дальше впечатляет, Соболенко уничтожает, Джокович набирает
Главное из других результатов пятницы.
● Новак Джокович определенно разгоняется – обыграл Томаса Мартина Этчеверри в трех сетах, 6:3, 6:3, 7:6(2). Он 63-й раз вышел во вторую неделю на «Шлеме», конкретно в Австралии – 16-й. Вообще на AO у него уже 31-я победа подряд. Разговор о тестах на ковид напоминает, почему в этой серии есть большие временные лаги.
● Адриан Маннарино прошел Бена Шелтона в долгом пятисетовике – 7:6(4), 1:6, 6:7(2), 6:3, 6:4. Не сенсация, но не перестает удивлять, насколько прорывным остается отрезок для 35-летнего француза (оказывается, благодаря текиле!) Он отыгрался с 1:2 по партиям, был намного лучше в концовке матча на 4 часа и 46 минут, а в итоге повторил лучший результат за все годы на турнирах «Большого шлема». Он второй раз в австралийской 1/8 финала, трижды бывал на «Уимблдоне». На пути в первый четвертьфинал как раз Джокович.
Тэйлор Фриц закрыл Фабиана Марожана в четырех сетах после проигранного первого – его главной проблемой был порвавшийся носок. Американец не нашел в своей сумке нового, из его ложи всерьез спрашивали, снять ли свой. Стефанос Циципас обыграл Люку Ван Аша в трех, Алекс де Минаур так же четко убрал Флавио Коболли.
● Арина Соболенко вынесла Лесю Цуренко – 6:0, 6:0. Двойная баранка ей удалась впервые во взрослом туре, хватило 55 минут. За три круга Арина проиграла суммарно всего шесть геймов. С начала года уже пять сетов под ноль. В прошлом сезоне это было стилем Иги Швентек, Соболенко хочет приблизиться и в этом тоже. После игры у Арины спросили, куда бы она вообще девала свою энергию, если бы не играла в теннис – она быстро определилась, что пошла бы в бокс. Ее матчи похожи на нокауты.
Коко Гауфф в том же стиле – 6:0, 6:2 против Алисии Паркс.
Сцена дня. Андрей Рублев спасает насекомое
Что может быть более милым, чем такая забота Андрея Рублева?
Кстати, как называется насекомое?
Диалог дня. Синнера заставили признаться, что особенного в его ракетке
Янник Синнер выиграл слишком легко, после матча на корте Джим Курье допрашивал его об особенностях ракетки.
– Это секрет. Нет, если честно, многие игроки спрашивают, что у меня за ракетка. Но она совсем обычная. Если честно, я даже не знаю...
– Ты постоянно говоришь «если честно» – это указывает, что ты врешь. Признайся, друг.
– (Смеется). Я даже не знаю характеристики ракетки. Если честно.
– Что это за серый материал на ободе? Я-то знаю, но расскажи зрителям.
– Это небольшое утяжеление. Если приклеить его в середину обода, это добавляет стабильности. Наверное. Но я не менял ракетку уже три-четыре года и сейчас не хочу. Мы пробовали разные струны, но это совсем обычная ракетка.
– Тут написано, что натяжка 28 кг. Это правда?
– Да. Было бы меньше, я бы лупил в забор.
– 28 – это довольно много. Сейчас у большинства 24-25. Тебе нужна натяжка посильнее для контроля?
– Да, потому что мне страшно, что мяч улетит в аут по длине. Такая натяжка позволяет мне бить посильнее. Иначе все бы летело в аут. И я не люблю играть, когда ветрено. Сегодня ветра не было, так что все отлично.
– Наконец-то честный ответ. Ты не любишь ветер.
Вот это погружение в детали!
Забота дня. Энди Маррей защитил Мирру Андрееву
Сразу после камбэка Мирры Андреевой в твиттере за нее заступился Энди Маррей.
Британца задели слова комментаторов о том, что Мирра на корте слишком строга к себе – якобы это мешает ей побеждать. При 1:5 в третьем сете еще можно было такое предполагает, но потом Андреева все перевернула, и Энди отреагировал:
«Андреева уступает 1:5 в третьем сете. Комментатор: «Ей нужно поработать над психологической стороной игры... Она слишком строга к себе, когда проигрывает». Через полчаса Андреева выиграла 7:6.
Возможно, причина, по которой она переломила ход матча, в ее психологической устойчивости. Возможно, она справилась, потому что строга к себе и требует от себя большего, когда уступает/плохо играет? Победительница».
К моменту разговора с журналистами Андреева про эту реакцию уже знала: «Постараюсь как-нибудь это распечатать. Не знаю, вставлю в рамку. Буду везде брать с собой. Может, повешу на стену, чтобы видеть каждый день».
Мирра и Маррей = забота и почтение. Вот история их виртуальной дружбы
Что будет в субботу? Калинская и Блинкова ночью, Медведев днем
Главное для нас.
Первым запуском Анна Калинская сыграет со Слоун Стивенс, на том же корте после нее – Анна Блинкова против Жасмин Паолини.
Даниил Медведев откроет вечернюю сессию на Арене Маргарет Корт – его матч с Феликсом Оже-Альяссимом не раньше 11:00 по Москве.
Другие детали расписания – здесь.
Анисимовой было невыносимо в теннисе. Психику спасли 8-месячный перерыв и живопись – она в 1/8 финала!
Безумный камбэк Медведева, безумный тай-брейк Блинковой, безумные битвы Зверева и Рууда. Главное в четверг на Australian Open
Теперь две главные сенсации в современной истории Australian Open – русские
Фото: East News/David GRAY / AFP, Anthony WALLACE / AFP; IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press
проснулся, увидел счёт на телефоне и решил глянуть последний, возможно, её гейм на турнире, ну да, ну да)
молодец! что тут ещё скажешь) воля к победе у неё точно была сильнее. хотя постоянные вопли, в том числе после ошибок соперницы, не красят Мирру.
дальше Крейчикова, охх...