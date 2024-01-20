Хачанов идет на Рублева.

Самое яркое на старте третьего раунда в мельбурнскую пятницу.

Суперкамбэк Мирры, прорыв Тимофеевой – женские сюжеты мечты!

Два очень впечатляющих результата и два разочарования из ночной программы.

● Мирра Андреева = характер мечты. Дважды перевернула матч с француженкой Диан Парри, в третьем сете – совсем уж как в кино. Вышло 1:6, 6:1, 7:6(10-5). Хотя в первом сете Мирра никак не могла приспособиться к француженке, а в решающем проигрывала 1:5 и при 2:5 уходила с матчбола.

Находясь в шаге от поражения, Андреева решила, что хуже уже быть не может, и запустила грандиозный камбэк. Мирра взрослеет прямо на корте, прямо в такие моменты. И классно объясняет это:

«Когда пережидаешь гнев, который сидит внутри, через 10-15 секунд он проходит, и ты чувствуешь себя нормально. Были моменты, когда я хотела, как все делают, большой палец показать команде – суперрешение, отлично, зачем я пошла к сетке, молодцы, помогли мне здесь. Но я думаю: они же не виноваты. Я приняла такое решение, сделала какую-то фигню, ошиблась с лета. Думаю, ладно, почему я должна их винить?»

Итог – все на стороне Мирры в восторге. Дальше ей еще раз выходить против соперницы из топ-10 посева: ждет Барбора Крейчикова. Но, во-первых, Андреева уже выбила шестую сеяную Онс Жабер, а это будет девятая. Во-вторых, Мирра уже ведет у чешки 2:0 в личных встречах.

● Мария Тимофеева прошла Беатрис Хаддад Майю – 7:6(7), 6:2. Очень впечатляюще! 20-летняя россиянка впервые в основной сетке «Шлема», к началу турнира она была лишь 170-й ракеткой мира (теперь точно войдет в сотню) и никогда не доходила даже до соперниц из топ-50. А тут задавила мощью 12-го номера рейтинга, несмотря на начало с 0:3.

Когда Марию на корте поздравили с выходом во вторую неделю, она пошутила, что на самом деле прошла уже в третью – с учетом квалификации. Ей предстоит сыграть с Мартой Костюк.

Топ-10 женского посева вообще тщательно прочистили россиянки: из шестерых вылетевших четверо – от наших. Анна Блинкова выбила Елену Рыбакину (3), Мирра Андреева – Онс Жабер (6), Элина Аванесян – Марию Саккари (8) и вот теперь Мария Тимофеева – Хаддад Майю (10).

Жаль, что на Марию вышла не Аванесян: она долго билась с Мартой Костюк, проводила множество напряженных геймов, но все-таки отдала концовку (6:2, 4:6, 4:6). Анастасия Захарова тоже выиграла первый сет, но не удержала – поражение от Магдалены Фрех (6:4, 5:7, 4:6), но Настя все равно довольна турниром, начинавшимся в квалификации.

Рублев и Хачанов идут друг на друга. Верим?

Россияне из верхней части сетки движутся к совместному четвертьфиналу.

● Карен Хачанов обыграл Томаша Махача – 6:4, 7:6(4), 4:6, 7:6(5). Напряжение в матче появилось, по признанию Карена, когда соперник начал «лупить и попадать». Хачанов второй год подряд дошел до второй недели Australian Open, прошлый раз закончилось полуфиналом.

● Андрей Рублев быстро справился с Себастьяном Кордой – 6:2, 7:6(6), 6:4. Тут после матча интересовались уже тем, как так мощно лупит россиянин (объяснения нет). Он тоже во второй неделе AO второй раз подряд, в 2023-м классически останавливался в четвертьфинале. Его победу сейчас тоже запишем в восторги дня: благодаря тому, как уверенно и четко.

Сейчас Андрею для встречи с Кареном в 1/4 финала осталось обыграть Алекса де Минаура, а вот Карену предстоит Янник Синнер. Верим, что доберутся друг до друга?

Маннарино и дальше впечатляет, Соболенко уничтожает, Джокович набирает

Главное из других результатов пятницы.

● Новак Джокович определенно разгоняется – обыграл Томаса Мартина Этчеверри в трех сетах, 6:3, 6:3, 7:6(2). Он 63-й раз вышел во вторую неделю на «Шлеме», конкретно в Австралии – 16-й. Вообще на AO у него уже 31-я победа подряд. Разговор о тестах на ковид напоминает, почему в этой серии есть большие временные лаги.

● Адриан Маннарино прошел Бена Шелтона в долгом пятисетовике – 7:6(4), 1:6, 6:7(2), 6:3, 6:4. Не сенсация, но не перестает удивлять, насколько прорывным остается отрезок для 35-летнего француза (оказывается, благодаря текиле!) Он отыгрался с 1:2 по партиям, был намного лучше в концовке матча на 4 часа и 46 минут, а в итоге повторил лучший результат за все годы на турнирах «Большого шлема». Он второй раз в австралийской 1/8 финала, трижды бывал на «Уимблдоне». На пути в первый четвертьфинал как раз Джокович.

Тэйлор Фриц закрыл Фабиана Марожана в четырех сетах после проигранного первого – его главной проблемой был порвавшийся носок. Американец не нашел в своей сумке нового, из его ложи всерьез спрашивали, снять ли свой. Стефанос Циципас обыграл Люку Ван Аша в трех, Алекс де Минаур так же четко убрал Флавио Коболли.

● Арина Соболенко вынесла Лесю Цуренко – 6:0, 6:0. Двойная баранка ей удалась впервые во взрослом туре, хватило 55 минут. За три круга Арина проиграла суммарно всего шесть геймов. С начала года уже пять сетов под ноль. В прошлом сезоне это было стилем Иги Швентек, Соболенко хочет приблизиться и в этом тоже. После игры у Арины спросили, куда бы она вообще девала свою энергию, если бы не играла в теннис – она быстро определилась, что пошла бы в бокс. Ее матчи похожи на нокауты.

Коко Гауфф в том же стиле – 6:0, 6:2 против Алисии Паркс.

Сцена дня. Андрей Рублев спасает насекомое

Что может быть более милым, чем такая забота Андрея Рублева?

Кстати, как называется насекомое?

Диалог дня. Синнера заставили признаться, что особенного в его ракетке

Янник Синнер выиграл слишком легко, после матча на корте Джим Курье допрашивал его об особенностях ракетки.

– Это секрет. Нет, если честно, многие игроки спрашивают, что у меня за ракетка. Но она совсем обычная. Если честно, я даже не знаю...

– Ты постоянно говоришь «если честно» – это указывает, что ты врешь. Признайся, друг.

– (Смеется). Я даже не знаю характеристики ракетки. Если честно.

– Что это за серый материал на ободе? Я-то знаю, но расскажи зрителям.

– Это небольшое утяжеление. Если приклеить его в середину обода, это добавляет стабильности. Наверное. Но я не менял ракетку уже три-четыре года и сейчас не хочу. Мы пробовали разные струны, но это совсем обычная ракетка.

– Тут написано, что натяжка 28 кг. Это правда?

– Да. Было бы меньше, я бы лупил в забор.

– 28 – это довольно много. Сейчас у большинства 24-25. Тебе нужна натяжка посильнее для контроля?

– Да, потому что мне страшно, что мяч улетит в аут по длине. Такая натяжка позволяет мне бить посильнее. Иначе все бы летело в аут. И я не люблю играть, когда ветрено. Сегодня ветра не было, так что все отлично.

– Наконец-то честный ответ. Ты не любишь ветер.

Вот это погружение в детали!

Забота дня. Энди Маррей защитил Мирру Андрееву

Сразу после камбэка Мирры Андреевой в твиттере за нее заступился Энди Маррей.

Британца задели слова комментаторов о том, что Мирра на корте слишком строга к себе – якобы это мешает ей побеждать. При 1:5 в третьем сете еще можно было такое предполагает, но потом Андреева все перевернула, и Энди отреагировал:

«Андреева уступает 1:5 в третьем сете. Комментатор: «Ей нужно поработать над психологической стороной игры... Она слишком строга к себе, когда проигрывает». Через полчаса Андреева выиграла 7:6.

Возможно, причина, по которой она переломила ход матча, в ее психологической устойчивости. Возможно, она справилась, потому что строга к себе и требует от себя большего, когда уступает/плохо играет? Победительница».

К моменту разговора с журналистами Андреева про эту реакцию уже знала: «Постараюсь как-нибудь это распечатать. Не знаю, вставлю в рамку. Буду везде брать с собой. Может, повешу на стену, чтобы видеть каждый день».

Что будет в субботу? Калинская и Блинкова ночью, Медведев днем

Главное для нас.

Первым запуском Анна Калинская сыграет со Слоун Стивенс, на том же корте после нее – Анна Блинкова против Жасмин Паолини.

Даниил Медведев откроет вечернюю сессию на Арене Маргарет Корт – его матч с Феликсом Оже-Альяссимом не раньше 11:00 по Москве.

Другие детали расписания – здесь.

Фото: East News/David GRAY / AFP, Anthony WALLACE / AFP; IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press