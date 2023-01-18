Хачанов был первым топом новой русской волны. Вот его монолог о кризисе, 3 годах без больших побед и возрождении веры в себя

Карен Хачанов был первым российским топ-теннисистом нового поколения. В 2018-м он выиграл «Мастерс» в Париже, попал в топ-10, и тогда казалось, что скоро будет бороться и за «Большие шлемы».

Но следующие два года он постепенно терял позиции и к февралю 2021-го выпал из топ-20. К тому моменту по уровню игры и результатам его обошли не только Даниил Медведев и Андрей Рублев, но и Аслан Карацев.

Однако в том году Хачанов начал возрождение: вышел в четвертьфинал «Уимблдона» и взял серебро Олимпиады. А в 2022-м стал полуфиналистом US Open.

Максим Янчевский в Мельбурне встретился с третьей ракеткой России, чтобы Карен рассказал: в чем была причина кризиса? как он из него вышел? и почему уже четыре года не может победить игроков топ-10?

Кризис начался со смены ракетки – она отняла 4-5 месяцев, когда нужно было прогрессировать

В начале 2019-го я поменял ракетку. Когда все шло на максимуме, сам себе придумал какие-то проблемы, наверное. Конечно, не буду на это все смахивать, потому что это хорошая фирма, многие играют этими ракетками – Андрей [Рублев], Зверев и Джокович (речь идет о фирме Head – Sports.ru).

Мне просто не подошло, но при этом я потерял время – 4-5 месяцев. Потерял уверенность на подъеме, котором был.

При этом мы говорим, что что-то пошло не так, но я все равно закончил тот год 16-м или 17-м. То есть, не 50-м и не 100-м. Так что в тому году все было относительно.

2020-й начинал 14-м или 15-м, [на Australian Open] провел хороший матч с Кириосом, проиграл ему на решающем тай-брейке в третьем круге. Был шанс пройти дальше. На следующем турнире сыграл четвертьфинал – и очень сильно заболел, весь февраль проболел.

А потом коронавирус, 6 месяцев перерыв, рейтинг заморожен. Кто-то поднимался наверх, но для этого, наверное, надо было выигрывать пять турниров АТР 500, как Рублев.

В итоге я остался так же, 14-м или 15-м. Опять же неплохо – не в десятке, как стоял до этого, но близко.

В 2021-м вернулась ясность – как играть и на что способен. А US Open-2022 закрепил веру в себя результатом

Первую часть сезона, когда рейтинг уже разморозили, я тоже пытался поменять в каких-то вещах – например, в плане ракетки, но уже Wilson. Что-то шло, что-то нет.

В принципе тогда и результаты были то вверх, то вниз. Игра чуть ушла, уверенность в себе тоже, были личные переживания, проблемы. Чуть потерял время, и вниз чуть ушел именно психологически, хотя и в игре тоже.

Но как только вернулся к своей форме перед «Уимблдоном», сыграл там четвертьфинал, потом сыграл финал Олимпиады, и вот с того момента опять воспрял. Хотя год и закончил средне, ожидал большего.

US Open-2022 – это отправная точка. Я все время верил в себя, но тут закрепил эту веру таким большим результатом. Как до этого у меня был на «Уимблдоне», на Олимпиаде.

Хотелось бы, чтобы они случались почаще. Но тогда я очень сильно продвинулся в ту сторону, в которую надеюсь идти вперед к поставленным целям. Появилась внутренняя уверенность, нет каких-то переживаний. Не говорю, что буду выигрывать все матчи, но, по крайней мере, я знаю где мой не то чтобы минимум, но на что я способен.

Я сам себе показал, какой мой уровень, как я могу играть. И нужно делать это более регулярно и более стабильно, что в принципе в том году у меня и получалось. Я сыграл четвертьфинал на всех турнирах ATP 500, были полуфиналы на 250. Да, я не выиграл турнир, но при этом появилась такая нужная стабильность.

Дальше я уступал кому-то из десятки. Но если стабильно доходить до тех же топ-10, с командой уже можно смотреть: какой матч, как его выиграть. И ты автоматически можешь продвигаться ближе к десятке.

Сейчас я конкретно знаю, что делаю, что мне нужно, какая игра – моя. У меня был период – в конце 2020-го и начале 2021-го, – когда я потерял ощущение того, что делаю на корте. Периодически не было ясности в действиях. Поэтому и проводил то хороший матч, то плохой.

Сейчас уже знаю отправную точку. Понятно, что соперник меня может переиграть, но при это я четко знаю, что должен показать. Мой минимум увеличился. А максимум стал появляться чаще, потому что ты как минимум доходишь до больших матчей.

Во время кризиса депрессии не было, Карен – позитивный

Я вообще не депрессивный человек. Благодарен за все, что у меня есть, чего я добился на данном этапе.

Конечно, человеческая сущность – всегда хотеть большего и чувствовать, что можешь больше. Но ты отдаешь себе отчет, что самое главное – выбирать правильные действия на ежедневной основе. И как человек, и как спортсмен. И это как раз подкрепляется внутренней уверенностью, то есть твой стержень становится сильнее.

Депрессий никаких не было, и надеюсь, дай бог, не будет. По жизни позитивный человек. И всегда стремлюсь становиться лучше.

22 поражения подряд от топ-10. Нельзя смотреть на серию примитивно

Я за этим не слежу – впервые мне о ней сказали в Аделаиде.

Опять же – серия. Можно проиграть в первых кругах несколько раз подряд, но нужно смотреть: почему, кому, с каким счетом, в какой игре. Все не так примитивно.

Помню, меня спрашивали: проиграл в первом круге несколько матчей, что, играешь не очень? Я так не считал. Да, может, реально первый был не очень, а из-за того, что начинаешь думать, что играл не очень, ты уже следующий матч реально играешь ужасно. Все относительно.

Ты же выходишь против соперника, против тех же топ-10 – они не просто так там стоят. Поэтому стараешься продвинуться и кого-то вытесняешь, это и есть борьба.

Хочет команду на всю жизнь. И один из тренеров ему как родной

Я вообще не фанат каких-либо перемен. Я уже говорил, что хочу найти команду, которая будет со мной всю карьеру и будет знать, как я готовлюсь, когда все получается. Чтобы, когда не получается, они могли меня привести туда, куда нужно. Мне нужно полное доверие к тому, что они считают необходимым улучшить.

Ведран [Мартич, на фото в центре] – это человек, которому я доверяю на все сто, который меня привел туда, где я сейчас. Он мне уже и друг, и член семьи. Я его знаю с 15 лет. В 2018-м, который был очень успешным, он со мной отъездил недель 40. Но мы с ним периодически прекращали по личным причинам. Последний раз в конце 2020-го: он устал, и дома, наверное, не все довольны были, что он так много ездил.

И вот тогда я ясность, пожалуй, и потерял. Был какой-то застой. Тогда я начал искать и думать, что не так.

Как раз тогда со мной начинал Хосе [Клавет] – а сейчас мы уже почти три года работаем. И когда Ведран возвращался, я сразу чувствовал, что находил игру. Поэтому сейчас, дай бог, я на том этапе, когда верю в свои силы, чтобы сделать рывок вперед.

Что нужно Хачанову, чтобы выигрывать «Большие шлемы» и стать №1 в мире

Я сыграл полуфинал на US Open – четко дал себе понять, что могу бороться на уровне четырех лучших. А это уже недалеко до финала.

Я бы сказал, что мне надо улучшить игру против хорошо защищающихся игроков. Как Новак, как Даня. Я играю в агрессивный теннис, против большинства после 3-4 ударов мяч не возвращается. Или возвращается коротко, и я забиваю или выхожу к сетке.

А они могут вернуть 10 мячей с одинаковой скоростью. Это момент, где надо стараться искать разнообразие в игре – то, над чем сейчас работаем.

Где-то перед US Open начали еще очень много работать над физическими кондициями, над взрывной скоростью, передвижениями. Чтобы я чувствовал, что уверенно могу, если надо, так же катать длинные розыгрыши, с такой же скоростью и такой же силой. И при этом когда надо, могу усилить или пойти к сетке. Все вместе и зависит друг от друга.

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Фото:Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Jack Thomas, Clive Brunskill, Elsa; instagram.com/karenkhachanov