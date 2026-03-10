Индиан-Уэллс (ATP). Медведев, Алькарас, Джокович, Синнер вышли в 4-й круг, Бублик, Де Минаур, Фриц выбыли
В Индиан-Уэллс проходит третий круг «Мастерса».
Янник Синнер обыграл Дениса Шаповалова в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, Александр Зверев – Брэндона Накашиму.
Даниил Медведев победил Себастьяна Баеса, Новак Джокович – Александара Ковачевича.
Сетка здесь.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
4 – 15 марта 2026
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
На контрасте с Каждым матчеи Надаля (а теперь Алькараса) ппотив соотечественника
Там сразу трусики слетают
Весь смысл карьеры - покрысить против Джоковича