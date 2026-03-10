  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Индиан-Уэллс (ATP). Медведев, Алькарас, Джокович, Синнер вышли в 4-й круг, Бублик, Де Минаур, Фриц выбыли
112

Индиан-Уэллс (ATP). Медведев, Алькарас, Джокович, Синнер вышли в 4-й круг, Бублик, Де Минаур, Фриц выбыли

В Индиан-Уэллс проходит третий круг «Мастерса».

Янник Синнер обыграл Дениса Шаповалова в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, Александр Зверев – Брэндона Накашиму.

Даниил Медведев победил Себастьяна Баеса, Новак Джокович – Александара Ковачевича.

Сетка здесь.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

4 – 15 марта 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoBNP Paribas Open
результаты
112 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Даня молодец, очередная классная победа 💪
Теннис прекрасен. Квалифаер Хиджиката в рваных кроссовках игроку топ 10 Бублику настрелял блестяще!
Истинный казах обыграл искуственного, алга
Тьенчик умом над долбилкой доминирует, красавчик.
Ответ Kaiki
Тьенчик умом над долбилкой доминирует, красавчик.
Прикольно будет, если вдруг они с Медведевым опять встретятся, то гук без проблем пройдёт
Рано «похоронили» Карлоса. По моему он давно показал уровень своей менталки и проигрыш одного сета Артурчику вообще не показатель, тем более он не редко середнякам отдает партию, а затем переключив новую скорость закрывает без вопросов.
Даже рванный кроссовок, заклеенный пластырем, не помешал Хиджикате обыграть Саню )
Не полетела подача у Ковачевича при счёте 4:5 и Ноле взял его подачу и выиграл непростой для себя матч. С победой и выходом в 1/8 финала "Мастерса".
Да не умеет Хиджиката так играть, просто бред. Он в жизни больше такого чистого матча не сыграет
Как же всегда пикуют эти балканцы, американо-балканцы против Бати
На контрасте с Каждым матчеи Надаля (а теперь Алькараса) ппотив соотечественника
Там сразу трусики слетают
Ответ Nikolay Stavrogin
Как же всегда пикуют эти балканцы, американо-балканцы против Бати На контрасте с Каждым матчеи Надаля (а теперь Алькараса) ппотив соотечественника Там сразу трусики слетают
все джорники пикуют против Новака, цепляясь за шанс шакальнуть победу против ГОТАа, а потом месяцами сливаются игрокам из третьей сотни
Ковачевич в следующие три года не сыграет ни одного матча на таком же высоком уровне как сегодня
Весь смысл карьеры - покрысить против Джоковича
Ответ Vakhore
Ковачевич в следующие три года не сыграет ни одного матча на таком же высоком уровне как сегодня Весь смысл карьеры - покрысить против Джоковича
У всего тура такой смысл), включая нынешних лидеров рейтинга. Не было бы Ноле никто б не убивался и не жрал бы допинг.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Павлюченкова о том, почему перестала работать с братом: «Хочется сохранить отношения, а у нас в какой-то момент было очень много ссор и ругани»
21 минуту назад
Джокович впервые с 2023-го проиграл в трехсетовом формате с 1:0 по партиям
сегодня, 11:04
Джокович о поражении от Дрэйпера: «Все решило одно очко»
сегодня, 10:33
Пегула о первой победе над Бенчич: «Никто не обыграет меня пять раз подряд»
сегодня, 10:17
Павлюченкова о проблеме месячных у теннисисток: «Некоторые даже тренировки отменяют, потому что физически не могут тренироваться»
сегодня, 09:53
Павлюченкова о разговорах про вес: «Ко мне как будто клеймо прилипло. Как бы я ни выглядела, это приклеилось»
сегодня, 09:39
Микельсен о Медведеве: «Для меня он сложный соперник, но когда-нибудь я разберусь, как с ним играть»
сегодня, 08:48
Медведев о победе над Микельсеном: «Когда я на таком уровне, со мной тяжело играть»
сегодня, 08:31
Соболенко отрепетировала свадебную церемонию на тренировке в Индиан-Уэллс
сегодня, 07:59Фото
Павлюченкова о том, как изменился теннис: «Сейчас приходится со всей силы херачить»
сегодня, 07:30
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем