  • Индиан-Уэллс (WTA). Андреева проиграла Синяковой, Рыбакина, Пегула, Мухова, Соболенко вышли в 4-й круг, Калинская выбыла
229

В Индиан-Уэллс играют третий круг турнира WTA 1000.

Анна Калинская уступила Виктории Мбоко в третьем круге тысячника в Индиан-Уэллс.

Первая ракетка мира Арина Соболенко победила Жаклин Кристиан.

Мирра Андреева не смогла защитить титул, уступив Катерине Синяковой.

Сетка здесь.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США 

4 – 15 марта 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Несмотря на всю мою симпатию к Андреевой, сегодня ее защищать сложно. Играла безобразно от первого гейма и до последнего. Дело не в Кончите, она классный тренер. Просто у Мирры реально беды с головой. На корте вела себя ужасно мерзко, и от этого портится отношение к ней не только как к игроку, но и как к человеку. Ни одна другая теннисистка себе такого не позволяет.
Ответ Егор Сиротин
Такими темпами она всю фанбазу растеряет, а ВТА перестанёт её пиарить. Что впрочем давно уже пора сделать, не заслуживает она этого после таких игр. На разбитую ракетку пофиг, никогда не видел в этом чего-то плохого, но в целом поведение её не красит.
Ответ Егор Сиротин
Ну почему же сразу ответственность с тренера снимать? Кончита разве не видит что у Мирры проблемы? А лысый чувак я надеюсь там не только чтобы груши с Кончиты трясти?
После проходного матча с аргентинкой она снова не была готова к серьезным соперницам. Как только соперница начинает играть в свою игру и оказывать всяческое сопротивление, Андреева начинает ошибаться, нервничать, ругаться и бить себя. Ее камоны на ошибках соперницы непозволительны.
У Андреевой нет характера чемпиона, инстинкта убийцы. С такой менталкой на ТБШ о больших победах говорить не приходится. Проблема в характере и в менталке. С ранних лет менталка видна. Она либо есть, либо ее нет. И нужно прекратить плакать наконец. Нужно уметь принимать поражения.
Ответ Павел Сергеевич_1116763288
Комментарий скрыт
Ответ Michael-Robert Red-Devil-Tiger
Комментарий скрыт
Было, все это было. Сейчас этого нет, это реальность
После проигрыша традиционно помироточила...
В этом поколении у России только одна талантливая теннисистка - Рыбакина. И Россия её профукала.
Ответ vladimir.tim.tv
В этом поколении у России только одна талантливая теннисистка - Рыбакина. И Россия её профукала.
Не согласен. Рано Мирру хороните. Проблемы случаются у всех. А их преодоление - уже задача Мирры и команда. А хейтеров. лудоманов и глоров просьба - не беспокоить!
Ответ Michael-Robert Red-Devil-Tiger
У неё стержня маловато для чемпионки.. Талант, физ данные есть, стержня нет... Того.. Чемпионского
А чего Кончите так весело? Ее как не покажут, она довольная, улыбается.
Я понимаю, собаки, дружба, все дела. Но с такой игрой далеко не уедешь. Надо что-то менять, ну никаких сдвигов по игре нету, только печаль какая-то. Да, моментами играет здорово, но этих моментов не хватает для выигрыша матчей
Может это поражение и к лучшему, хотя сомневаюсь что пока что-то изменится
Ответ bgpa8q4q7k
Да не только в игре, тренер и за эмоциональное состояние игрока отвечает, а Мирра просто в раздрае полнейшем. Не справляется Кончита по всем фронтам
Ответ bgpa8q4q7k
Это саркастическая улыбка. Кончита просто в охреневает, как такое возможно.
Рыбакину с Победой!
К теннису Андреевой у меня нет особых вопросов - в профессиональном теннисе она в топ-10. Теннисные проблемы с командой она решает - очки набирает, деньги получает. Вопрос один - нахрена таскать с собой бедную собаку? Неужели люди вокруг не могут объяснить, что щенку это не нужно и вредно! Ау! Сю-сю-пусю!
Три тяжёлых матчей у Синяковой, неудачный жребий, и вытащила все
Ответ NoN
Три тяжёлых матчей у Синяковой, неудачный жребий, и вытащила все
Дальше остановится на украинской злыдне
Анисимова отлично деклассировала Радукану. Хотя какой там класс…
Очередное глупейшее поражение. Но абсолютно заслуженное. Проиграла, потому чтобы была недостойна победить с такой игрой. Я понимаю проигрыш Мбоко, я понимаю проигрыш Анисимовой, но не понимаю как можно было проиграть сегодня имея столько возможностей закончить игру и в двух, и в трёх сетах.

Ну, видимо ей нравится мазохизм, проигрывать выигрышные игры, потом плакать уходя с корта. Больше нечего добавить
Ответ z0rg
А этот всё не понимает как Андреева матчи проигрывает))) вот же достойный фанат своего кумира.
