Индиан-Уэллс (WTA). Андреева проиграла Синяковой, Рыбакина, Пегула, Мухова, Соболенко вышли в 4-й круг, Калинская выбыла
В Индиан-Уэллс играют третий круг турнира WTA 1000.
Анна Калинская уступила Виктории Мбоко в третьем круге тысячника в Индиан-Уэллс.
Первая ракетка мира Арина Соболенко победила Жаклин Кристиан.
Мирра Андреева не смогла защитить титул, уступив Катерине Синяковой.
Сетка здесь.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
4 – 15 марта 2026
WTA 1000
Призовой фонд – 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
229 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
У Андреевой нет характера чемпиона, инстинкта убийцы. С такой менталкой на ТБШ о больших победах говорить не приходится. Проблема в характере и в менталке. С ранних лет менталка видна. Она либо есть, либо ее нет. И нужно прекратить плакать наконец. Нужно уметь принимать поражения.
Я понимаю, собаки, дружба, все дела. Но с такой игрой далеко не уедешь. Надо что-то менять, ну никаких сдвигов по игре нету, только печаль какая-то. Да, моментами играет здорово, но этих моментов не хватает для выигрыша матчей
Может это поражение и к лучшему, хотя сомневаюсь что пока что-то изменится
Ну, видимо ей нравится мазохизм, проигрывать выигрышные игры, потом плакать уходя с корта. Больше нечего добавить