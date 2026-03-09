Синнер о паре с Опелкой: если отдадим его подачу, то виноват буду я.

Янник Синнер прокомментировал предстоящую игру в паре с Рейлли Опелкой. В первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс они встретятся с первыми сеяными Марселем Гранольерсом и Орасио Себальосом.

– Как вообще образовалась эта команда?

– Я спросил его [Опелку], согласен ли он сыграть, и он ответил: «Да, конечно». Мне нравится играть с тем, с кем мне комфортно вне корта. Когда я играю пару, мне должно быть весело. В одиночке к нам приковано очень много внимания, мы очень напряжены, так что пара позволяет поработать над некоторыми вещами, расслабиться, но не потерять это ощущение матча, и это здорово. Но если проигрываешь в паре, это тоже нормально, потому что мы все же больше одиночники, так что мы более расслаблены в этом плане.

– Янник, если вы отдадите подачу Рейлли, я потом устрою тебе такой разнос (смеется).

– Да, да, конечно, это будет моя вина. Если отдадим его подачу, то виноват буду я. У меня плохие руки у сетки (улыбается).