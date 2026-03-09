  • Спортс
  • Фонсека о мнении, что он может посоперничать с Алькарасом и Синнером: «Раз люди так говорят, значит, у меня есть нужный уровень»
16

Фонсека о мнении, что он может посоперничать с Алькарасом и Синнером: «Раз люди так говорят, значит, у меня есть нужный уровень»

Фонсека рассказал, как относится к мнению, что он может бросить вызов топ-2.

Жоао Фонсека прокомментировал предстоящий матч с Янником Синнером. Они встретятся в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

– Нравятся ли вам ажиотаж вокруг вас, когда болельщики и журналисты говорят, что вы можете стать тем, кто бросит вызов Синнеру и Алькарасу?

– Я не даю оценок, нравится мне это или нет. Я просто стараюсь выполнять свою работу. Если люди считают, что я могу хорошо играть и соперничать с Алькарасом и Синнером, то я постараюсь извлечь из этого пользу. Я буду воспринимать все не как давление, а как привилегию: раз люди так говорят, значит, у меня хорошая игра и есть нужный уровень.

Так что я продолжу работать и постараюсь добиться наилучших результатов. Вот такая у меня установка. Я расслабленный и очень спокойный парень, так что я стараюсь брать из всего этого что-то позитивное и использовать это в повседневной жизни.

– Верите ли вы, что сможете этого достичь?

– Конечно. Мне надо в это верить. Во втором круге я играть с [Кареном] Хачановым, сейчас с Томми [Полом], а это два игрока из топ-15. Они играли очень хорошо.

И я играю тоже хорошо. Мне кажется, что у меня есть определенный уровень. Так что, думаю, я смогу с ними посоперничать. Просто на это потребуется время. Мне нужно поработать над ментальной подготовкой, над физической формой, и над техникой тоже. Много где надо прибавить, но, думаю, я на верном пути.

– Насколько вы взволнованы предстоящей игрой с Янником? Как часто вы смотрели матчи Янника и Карлоса на протяжении всего турнира?

– Теннисисты часто смотрят встречи Янника и Карлоса – они играют много финалов и эпичных матчей. У них у обоих невероятный уровень. Прямо сейчас они показывают такой невероятный теннис. Они выигрывают почти каждый турнир.

Так что это радость. Играть против этих ребят – это действительно большое событие. Я буду наслаждаться игрой, и, конечно, постараюсь выиграть.

В то же время я постараюсь как можно больше насладиться временем, проведенным на корте. Я постараюсь понять, на каком уровне находится моя игра и что он такого делает, что позволяет ему всех побеждать.

Завтра я постараюсь поработать над своей игрой, чтобы выработать план, а во вторник быть готовым к матчу, – поделился Фонсека на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Руне хотя бы взял Парижский Мастерс против Джока, когда тот еще был номером 1, и только тогда начал записывать себя в новые биг-3. Фонсека впервые вышел в 1/8 мастерса и уже поймал звезду. Нет у тебя уровня, Жоао - есть медийный хайп и правильный паспорт.
Ответ vvvp13
Руне хотя бы взял Парижский Мастерс против Джока, когда тот еще был номером 1, и только тогда начал записывать себя в новые биг-3. Фонсека впервые вышел в 1/8 мастерса и уже поймал звезду. Нет у тебя уровня, Жоао - есть медийный хайп и правильный паспорт.
Мастерс вообще не показатель
Ответ zzzeeerrrooo
Мастерс вообще не показатель
Показатель. Я не очень хорошо отнтшусь к Руне, но тот мастерс выиграл по очень сложной сетке, великий турнир, теннис - это не только шлемы, изучайте суть тенниса.
"Во втором круге я играть с [Кареном] Хачановым..." Вопрос к переводчикам, это такой художественный приём, чтобы лишний раз подчеркнуть, что говорит иностранец?
Не уровень, а только потенциал. На их уровень еще надо подняться.
Карен проигрывает всем подряд нынче, Томми после травмы. Эти победы вообще не показатель сейчас. Синнер его разгромит.
Ответ Header
Карен проигрывает всем подряд нынче, Томми после травмы. Эти победы вообще не показатель сейчас. Синнер его разгромит.
С учетом того, как Хачанов сюда добирался - я винить его или Рублева не хочу.
Хорошо, что живые.
Ответ Антон Тимофеев
С учетом того, как Хачанов сюда добирался - я винить его или Рублева не хочу. Хорошо, что живые.
Медведев тоже добирался "лесом-полем". Но сыграл великолепно в первом матче. Так что дело не в этом.
Безусловно. В стоянии раком перед старшими товарищами ты уже достиг необходимого уровня.
«Раз люди так говорят, значит, они хотят так сказать» и ничего более. Люди часто выдают желаемое за действительное забегая вперёд паравоза: начали говорить о новой БИГ3 с Руне аж года 3 назад; до этого был грунтовый принц, который остался без РГ; ещё раньше беби-Федерер, который, ессно, тоже без единого ТБШ остался, как и Зверев и Циципасом, которым говорили: "это уж точно несколько возьмум", а уж сколько "новых Шараповых" появилось за последние лет 10)))
Руне не даст соврать!
Я понимаю Руне такое может говорить так как он уже всех топов нынешних обыгрывал ну и мастерс в кармане есть, бразилец то вообще ничего пока не показал!
