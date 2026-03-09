Фонсека о мнении, что он может посоперничать с Алькарасом и Синнером: «Раз люди так говорят, значит, у меня есть нужный уровень»

Фонсека рассказал, как относится к мнению, что он может бросить вызов топ-2.

Жоао Фонсека прокомментировал предстоящий матч с Янником Синнером. Они встретятся в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

– Нравятся ли вам ажиотаж вокруг вас, когда болельщики и журналисты говорят, что вы можете стать тем, кто бросит вызов Синнеру и Алькарасу?

– Я не даю оценок, нравится мне это или нет. Я просто стараюсь выполнять свою работу. Если люди считают, что я могу хорошо играть и соперничать с Алькарасом и Синнером, то я постараюсь извлечь из этого пользу. Я буду воспринимать все не как давление, а как привилегию: раз люди так говорят, значит, у меня хорошая игра и есть нужный уровень.

Так что я продолжу работать и постараюсь добиться наилучших результатов. Вот такая у меня установка. Я расслабленный и очень спокойный парень, так что я стараюсь брать из всего этого что-то позитивное и использовать это в повседневной жизни.

– Верите ли вы, что сможете этого достичь?

– Конечно. Мне надо в это верить. Во втором круге я играть с [Кареном] Хачановым, сейчас с Томми [Полом], а это два игрока из топ-15. Они играли очень хорошо.

И я играю тоже хорошо. Мне кажется, что у меня есть определенный уровень. Так что, думаю, я смогу с ними посоперничать. Просто на это потребуется время. Мне нужно поработать над ментальной подготовкой, над физической формой, и над техникой тоже. Много где надо прибавить, но, думаю, я на верном пути.

– Насколько вы взволнованы предстоящей игрой с Янником? Как часто вы смотрели матчи Янника и Карлоса на протяжении всего турнира?

– Теннисисты часто смотрят встречи Янника и Карлоса – они играют много финалов и эпичных матчей. У них у обоих невероятный уровень. Прямо сейчас они показывают такой невероятный теннис. Они выигрывают почти каждый турнир.

Так что это радость. Играть против этих ребят – это действительно большое событие. Я буду наслаждаться игрой, и, конечно, постараюсь выиграть.

В то же время я постараюсь как можно больше насладиться временем, проведенным на корте. Я постараюсь понять, на каком уровне находится моя игра и что он такого делает, что позволяет ему всех побеждать.

Завтра я постараюсь поработать над своей игрой, чтобы выработать план, а во вторник быть готовым к матчу, – поделился Фонсека на пресс-конференции.