Соболенко о свадьбе: «Я хочу сделать все как можно лучше. На это потребуется время – может быть, полтора года, может быть, два»

Соболенко рассказала, что на организацию свадьбы уйдет 1,5-2 года.

Арина Соболенко рассказала, когда они с Георгиосом Франгулисом планируют пожениться.

Напомним, 3 марта бразилец сделал предложение первой ракетке мира.

– Почему ты носишь кольцо на правой руке, а не на левой?

– Потому что в наших странах, в Бразилии и Беларуси, кольца носят на правой руке. И, мне кажется, хотя сейчас я уже не уверена, что ты переодеваешь кольцо на левую руку, когда выходишь замуж (это бразильская традиция – Спортс’‘).

– Влияет ли как-то кольцо на то, как ты держишь ракетку?

– Вообще нет. Все отлично. Мой удар справа теперь еще тяжелее (смеется).

– Известна ли уже дата свадьбы?

– Нет. Думаю, нам надо все спланировать, и это займет время. Я хочу сделать все как можно лучше – хочу, чтобы всем было весело. Так что на это потребуется немного времени – может быть, полтора года, может быть, два (улыбается).

Соболенко добилась своего и получила кольцо с огромным бриллиантом