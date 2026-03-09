Соболенко о свадьбе: «Я хочу сделать все как можно лучше. На это потребуется время – может быть, полтора года, может быть, два»
Арина Соболенко рассказала, когда они с Георгиосом Франгулисом планируют пожениться.
Напомним, 3 марта бразилец сделал предложение первой ракетке мира.
– Почему ты носишь кольцо на правой руке, а не на левой?
– Потому что в наших странах, в Бразилии и Беларуси, кольца носят на правой руке. И, мне кажется, хотя сейчас я уже не уверена, что ты переодеваешь кольцо на левую руку, когда выходишь замуж (это бразильская традиция – Спортс’‘).
– Влияет ли как-то кольцо на то, как ты держишь ракетку?
– Вообще нет. Все отлично. Мой удар справа теперь еще тяжелее (смеется).
– Известна ли уже дата свадьбы?
– Нет. Думаю, нам надо все спланировать, и это займет время. Я хочу сделать все как можно лучше – хочу, чтобы всем было весело. Так что на это потребуется немного времени – может быть, полтора года, может быть, два (улыбается).
