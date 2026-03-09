  • Спортс
  Соболенко о свадьбе: «Я хочу сделать все как можно лучше. На это потребуется время – может быть, полтора года, может быть, два»
Соболенко о свадьбе: «Я хочу сделать все как можно лучше. На это потребуется время – может быть, полтора года, может быть, два»

Соболенко рассказала, что на организацию свадьбы уйдет 1,5-2 года.

Арина Соболенко рассказала, когда они с Георгиосом Франгулисом планируют пожениться.

Напомним, 3 марта бразилец сделал предложение первой ракетке мира.

– Почему ты носишь кольцо на правой руке, а не на левой?

– Потому что в наших странах, в Бразилии и Беларуси, кольца носят на правой руке. И, мне кажется, хотя сейчас я уже не уверена, что ты переодеваешь кольцо на левую руку, когда выходишь замуж (это бразильская традиция – Спортс’‘).

– Влияет ли как-то кольцо на то, как ты держишь ракетку?

– Вообще нет. Все отлично. Мой удар справа теперь еще тяжелее (смеется).

– Известна ли уже дата свадьбы?

– Нет. Думаю, нам надо все спланировать, и это займет время. Я хочу сделать все как можно лучше – хочу, чтобы всем было весело. Так что на это потребуется немного времени – может быть, полтора года, может быть, два (улыбается).

Соболенко добилась своего и получила кольцо с огромным бриллиантом

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
А чего там мало? Даже на такую мелочь, как
Манхеттенский проект с созданием ядерной бомбы с нуля, потребовалось целых два с лишним года.
А тут целая свадьба Соболенко
Ответ Ллб
А чего там мало? Даже на такую мелочь, как Манхеттенский проект с созданием ядерной бомбы с нуля, потребовалось целых два с лишним года. А тут целая свадьба Соболенко
😂👏
Торопись пока жених не передумал.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Торопись пока жених не передумал.
Скорее наоборот)
Главное чтобы жених с окна не выпал за 2 года
Мне вот просто что она задумала что б всем было весело??? И на что должно уйти 2года?? Хочет собрать всех стендаперов и юмористов мира??))
Черная вдова. Одумайся, бразилец !!!
Через полтора два года будет новый жених )))
Может и жениха за это время сменю
А может и 5))))))
На луну что ли слетать) что за сроки
