Рабинер о Бонгонда и «Спартаке»: «Покупать игроков – так раззудись плечо, ничего не пожалеем. А продавать – зачем, если можно отдать бесплатно?»
Журналист Игорь Рабинер раскритиковал трансферную политику «Спартака» на фоне информации о возможном уходе Тео Бонгонда.
Ранее сообщалось, что красно-белые готовы отпустить Бонгонда зимой бесплатно. Интерес к вингеру сборной ДР Конго проявляют несколько иностранных клубов.
«Как же я люблю этот клуб. Покупать – так раззудись плечо, ничего не пожалеем. А продавать – зачем, если можно бесплатно отдать?» – написал Рабинер в своем телеграм-канале.
Трансфер Жедсона Фернандеша в летнее трансферное окно за 20,7 млн евро стал самым дорогим в истории «Спартака». Прошлой зимой красно-белые потратили на трансферы в общей сложности 57,1 млн евро, установив клубный рекорд.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
