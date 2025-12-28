Рабинер о Бонгонда и «Спартаке»: «Покупать игроков – так раззудись плечо, ничего не пожалеем. А продавать – зачем, если можно отдать бесплатно?»

Рабинер о «Спартаке»: зачем продавать игроков, если можно отдать бесплатно?.

Журналист Игорь Рабинер раскритиковал трансферную политику «Спартака » на фоне информации о возможном уходе Тео Бонгонда .

Ранее сообщалось , что красно-белые готовы отпустить Бонгонда зимой бесплатно. Интерес к вингеру сборной ДР Конго проявляют несколько иностранных клубов.

«Как же я люблю этот клуб. Покупать – так раззудись плечо, ничего не пожалеем. А продавать – зачем, если можно бесплатно отдать?» – написал Рабинер в своем телеграм-канале.

Трансфер Жедсона Фернандеша в летнее трансферное окно за 20,7 млн евро стал самым дорогим в истории «Спартака». Прошлой зимой красно-белые потратили на трансферы в общей сложности 57,1 млн евро , установив клубный рекорд.