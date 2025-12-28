Мостовой о Кордобе: «Лучший нападающий РПЛ, фантастический футбол показывает. Без него «Краснодар» не стал бы чемпионом в прошлом сезоне»

Александр Мостовой: без Кордобы «Краснодар» не стал бы чемпионом.

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой назвал нападающего «Краснодара » Джона Кордобу лучшим в Мир РПЛ на своей позиции.

«Кордоба – лучший нападающий в РПЛ на данный момент. Джон показывает просто фантастический футбол, про таких говорят: совершенный нападающий.

Думаю, без него «Краснодар» не стал был чемпионом в прошлом сезоне. Можно сказать, что он в одиночку тащит на себе команду», – сказал Мостовой.

В 16 матчах нынешнего сезона РПЛ на счету Кордобы 8 голов и 4 ассиста. Статистику 32-летнего колумбийца можно найти здесь .