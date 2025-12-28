Приз Роналду – еще ладно. Но Globe Soccer Awards наградили Погба за лучшее возвращение года 🤣

В Дубае прошло мероприятие Globe Soccer Awards, в ходе которого мы узнали очередных героев 2025 года в футболе.

Лучшим игроком на Ближнем Востоке в третий раз подряд признан Криштиану Роналду.

Лучшим нападающим назван Ламин Ямаль, лучший полузащитник – Витинья. Но мы о другом. Есть и совсем необычный приз – «За лучшее возвращение года». Так вот, здесь победил Поль Погба.

Как-то так прошел год француза в футболе.

Напомним, 29 февраля 2024 года Поль Погба был дисквалифицирован за применение допинга на четыре года. 4 октября срок дисквалификации сократили до 18 месяцев. Весной француз получил разрешение выступать на профессиональном уровне.

Ну и как?