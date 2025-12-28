«Будьте добрее». Соболев выложил фото с женой и детьми и поздравил с наступающим Новым годом
Александр Соболев поздравил с наступающим Новым годом: будьте добрее.
Нападающий «Зенита» Александр Соболев в телеграм-канале поздравил подписчиков с наступающим Новым годом.
Форвард выложил фото с женой и детьми и написал: «Всех с наступающим 🎉. Будьте добрее ❤️».
У 28-летнего форварда 3 гола в 16 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. С подробной статистикой Соболева можно ознакомиться здесь.
Фото: t.me/Sobolev_7/678
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?18848 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости