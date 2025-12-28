💥 Сборная года от IFFHS: четыре нападающих и Ямаль в полузащите

О рейтингах IFFHS мы знаем чуть меньше, чем о кротовой норе, но это не мешает нам постоянно за ними следить. Это своего рода экзотическое блюдо футбола.

Международная федерация футбольной истории и статистики порадовала сверхатакующей командой года.

«ПСЖ» отметили, как положено. Но главное – сколько должно быть нападающих в схеме, чтобы среди них был Рафинья?