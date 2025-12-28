💥 Сборная года от IFFHS: четыре нападающих и Ямаль в полузащите
О рейтингах IFFHS мы знаем чуть меньше, чем о кротовой норе, но это не мешает нам постоянно за ними следить. Это своего рода экзотическое блюдо футбола.
Международная федерация футбольной истории и статистики порадовала сверхатакующей командой года.
«ПСЖ» отметили, как положено. Но главное – сколько должно быть нападающих в схеме, чтобы среди них был Рафинья?
А по поводу Мбаппе, ну так человек стал лучшим бомбардиром календарного года, что еще нужно от нападающего?
Он забил больше всех, сделал свою работу лучше всех, очевидно, он должен быть в сборной по итогу календарного года.
По поводу Рафиньи, ну тут же год, а не сезон, в этом сезоне Рафинья пока не так хорош.
А Ямаль вообще сильно сдал по сравнению с прошлым сезоном.