  • Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
4

Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»

В АПЛ пройдут матчи 18-го тура.

В 18-м туре АПЛ в пятницу «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл».

В субботу «Манчестер Сити» сыграет с «Ноттингем Форест», «Арсенал» – с «Брайтоном», «Ливерпуль» встретится с «Вулверхэмптоном», «Челси» – с «Астон Виллой».

Чемпионат Англии

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
