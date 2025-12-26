Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
В АПЛ пройдут матчи 18-го тура.
В 18-м туре АПЛ в пятницу «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл».
В субботу «Манчестер Сити» сыграет с «Ноттингем Форест», «Арсенал» – с «Брайтоном», «Ливерпуль» встретится с «Вулверхэмптоном», «Челси» – с «Астон Виллой».
Чемпионат Англии
18-й тур
27 декабря 12:30, Сити Граунд
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
