😯 Комната трофеев Ривалдо – нечто. Хотите посмотреть?
Ривалдо. Многие слышали, но не все видели. Футбольный бенефис бразильца был уж слишком давно. Сборная Бразилии, «Барселона»… Ну ничего. Погуляйте по комнате трофеев экс-нападающего – она все равно больше похожа на музей.
Тут и «Золотой мяч» есть.
Комната мечты?
«Палмейрас»
Чемпион Бразилии: 1994
Чемпион штата Сан-Паулу (2): 1994, 1996
Финалист Кубка Бразилии: 1996
«Барселона»
Чемпион Испании (2): 1997/98, 1998/99
Обладатель Суперкубка УЕФА: 1997
Обладатель Кубка Испании: 1997/98
«Милан»
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2002/03
Обладатель Кубка Италии: 2002/03
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2003
«Крузейро»
Чемпион штата Минас-Жерайс: 2004
«Олимпиакос»
Чемпион Греции (3): 2004/05, 2005/06, 2006/07
Обладатель Кубка Греции (2): 2004/05, 2005/06
«Бунёдкор»
Чемпион Узбекистана (3): 2008, 2009, 2010
Обладатель Кубка Узбекистана (2): 2008, 2010
Сборная Бразилии
Чемпион мира: 2002
Обладатель Кубка Америки: 1999
Обладатель Кубка конфедераций: 1997
Серебряный призёр чемпионата мира: 1998
Бронзовый призёр Олимпийских игр: 1996
Личные достижения
Обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист Европы по версии «France Football»: 1999
Лучший футболист года в мире по версии ФИФА: 1999
Футболист года в Европе (Onze d’Or): 1999
Лучший футболист мира по версии World Soccer: 1999
Обладатель трофея ЕФЕ: 1999
Лучший иностранный игрок чемпионата Испании по версии Don Balón: 1997/98
Лучший иностранный футболист чемпионата Испании по версии El Pais (2): 1997/98, 1998/99
Обладатель «Серебряной бутсы» чемпионата мира: 2002[40]
Включён в символическую сборную Чемпионата мира по версии ФИФА (2): 1998, 2002
Лучший бомбардир Лиги чемпионов УЕФА: 2000
Лучший бомбардир Кубка Южной Америки: 1999 (5 мячей, вместе с Роналдо)
Лучший игрок Кубка Южной Америки: 1999
Лучший бомбардир чемпионата Узбекистана: 2009 (20 мячей)
Обладатель приза IFFHS лучшему бомбардиру мира в международных матчах: 2000[41]
Входит в список ФИФА 100
Включён в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer