Кроос об Алонсо: «Работа в «Реале» – самая трудная для тренера. Здесь критика появляется быстро, даже если ты побеждаешь. У Хаби есть все нужные качества»

Тони Кроос о Хаби Алонсо: тренировать «Реал» – самая сложная работа для тренера.

Бывший полузащитник «Реала » Тони Кроос в интервью Ромарио поделился мнением о работе Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридцев.

«Самое сложное в работе тренера – это тренировать «Реал». Это совсем не просто. Здесь, даже если ты выигрываешь матчи, все равно тобой могут быть недовольны – таких клубов очень мало.

Если ты играешь вничью или проигрываешь – в клубе к этому не привыкли. Критика начинается очень быстро. У тренера практически нет времени. Ты не можешь думать о том, как команда будет играть через год или два – тебе нужны результаты здесь и сейчас.

Я убежден, что Хаби – очень сильный специалист, у него есть качества, чтобы тренировать «Реал». Он знает, что значит этот клуб. Он понимал, что такое может произойти. Ему нужно дать время и сохранять спокойствие, хотя в «Реале» это крайне сложно», – сказал Кроос.