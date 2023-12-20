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«Аталанта» Миранчука подарила нам самый трогательный момент момент недели - на поле появился многолетний лидер, поборовший депрессию🔥

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Алексей Миранчук Алексей Миранчук
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Болельщики аж прослезились.

До пандемии короновируса и некоторое время после Йосип Иличич демонстрировал один из лучших индивидуальных перфомансов в футбольной Европе, но многочисленные жизненные потрясения подарили ему психические расстройства, сильно мешавшие играть в футбол.

В итоге в августе прошлого года бывший игрок «Аталанты» перешел в «Марибор» на правах свободного агента. За этот клуб он выступал в в 2010 году. Контракт с 34-летним словенцем рассчитан на 3 года, он играет под 72-м номером.

В августе 2022-го «Аталанта» и Иличич расторгли контракт по соглашению сторон - на протяжении карьеры в клубе из Бергамо Йосип регулярно пропускал матчи из-за психологических проблем.

В Италии в понедельник завершился очередной тур - матчем между «Аталантой» Алексея Миранчука и «Салернитаной» (4:1). Алексей наконец забил, а после матча победу с командой вышел отметить и Йосип.

1 комментарий
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Молодец! За такие моменты и любим футбол! Пусть у него всё будет хорошо в жизни
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