Лига Европы. «Рома» обыграла «Штутгарт», ПАОК Чалова и Оздоева победил «Бетис», «Астон Вилла» выиграла у «Фенербахче»

В Лиге Европы проходят матчи 7-го тура общего этапа.

В 7-м туре Лиги Европы в четверг «Фенербахче » Доменико Тедеско дома уступил «Астон Вилле » (0:1), ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева на своем поле выиграл у «Бетиса » (2:0), а «Рома » справилась со «Штутгартом » (2:0) в Риме.

Лига Европы

7-й тур

Лига Европы. 7 тур 22 января 17:45, Доосан-Арена Виктория Пльзень Завершен 1 - 1 Порту Матч окончен 90’ +6’ Эуштакиу 90’ Гюль

85’ Кивер Ладра Зелькович 83’ 74’ Росарио Аду 72’ 71’ Мартим Варела 71’ Виллиам Гомес Гюль 70’ Беднарек Вишински Гавел 60’ 56’ Кошта Моура 56’ Мора де Карвалью Вейга 46’ Сайнс Пепе Акино 2 тайм Перерыв 45’ Агехова Выдра 45’ +4’ Кабонго Аду 34’ Доски 13’ Черв

6’ Виктория Пльзень Вегеле, Спачил, Доски, Суаре, Ладра, Кабонго, Валента, Черв, Мемич, Выдра, Вишински Запасные: Тврдонь, Шилгавы, Гавел, Кубин, Сухи, Зелькович, Халупа, Панош, Аду, Новак 1 тайм Порту: Диогу Кошта, Мартим, Кивер, Беднарек, Кошта, Мора де Карвалью, Росарио, Фрохольдт, Сайнс, Агехова, Виллиам Гомес Запасные: Клаудиу Рамуш, Пепе Акино, Жоау Кошта, Сануси, Прпич, Моура, Браш, Эуштакиу, Гюль, Миранда, Вейга, Варела

Лига Европы. 7 тур 22 января 17:45, Фейеноорд Фейеноорд Завершен 3 - 0 Штурм Матч окончен Гонсалу Боржеш

90’ 80’ Хорват Беганович 80’ Мэлоун Хедль 80’ Малич Митчелл Хван Ин Бом Таргаллин 79’ Стейн Ларин 79’ 74’ Вайнхандль Рузга Хадж-Мусса Сауэр 71’ Хадж-Мусса

68’ Бос Плюг 62’ Уэда ван Перси 61’ 58’ Джатта Кайомбо 2 тайм Перерыв 39’ Малич Хван Ин Бом 37’ Хадж-Мусса 30’ Ватанабе

5’ Фейеноорд Велленройтер, Бос, Ахмедходжич, Ватанабе, Лотомба, Валенте, Хван Ин Бом, Гонсалу Боржеш, Стейн, Хадж-Мусса, Уэда Запасные: Бергер, Агболуайе, Тенгстедт, ван Перси, Таргаллин, Сауэр, Слити, Боссен, ван ден Элсхаут, Плюг, Ларин 1 тайм Штурм: Худяков, Карич, Эрманн, Айву, Малич, Китейшвили, Вайнхандль, Горенц-Станкович, Хорват, Мэлоун, Джатта Запасные: Митчелл, Беганович, Рузга, Биньетти, Бендра, Хирлендер, Хедль, Хайдер, Гайрхофер, Бек, Кайомбо, Лоренц

Лига Европы. 7 тур 22 января 17:45, Тумба ПАОК Завершен 2 - 0 Бетис Матч окончен Якумакис Миту 88’ Оздоев Камара 88’ Якумакис

86’ Живкович 85’ 85’ Лопес Михайлидис 85’ Тайсон Десподов 83’ 68’ Ло Чельсо Перес 68’ Гарсия Моранте Живкович

67’ 62’ Форнальс Ло Чельсо 62’ Альтимира Рока Пелкас Константелиас 54’ 54’ Руибаль Эззальзули Оздоев 51’ 2 тайм Перерыв 44’ Альтимира Пелкас 26’ ПАОК Цифцис, Баба, Михайлидис, Кендзера, Кенни, Мейте, Оздоев, Тайсон, Пелкас, Живкович, Якумакис Запасные: Тэйлор, Миту, Ловрен, Десподов, Монастирлис, Хацидис, Павленка, Камара, Бьянко, Константелиас, Вольякко, Састре 1 тайм Бетис: Лопес, Р. Родригес, Гомес, Льоренте, Ортис, Форнальс, Альтимира, Деосса, Руибаль, Чими Авила, Гарсия Запасные: Натан, де Роа, Ло Чельсо, Вальес, Адриан, Рока, Перес, Эззальзули, Моранте, Марина, Бартра, Корралехо

Лига Европы. 7 тур 22 января 17:45, Бранн Бранн Завершен 3 - 3 Мидтьюлланд Матч окончен Солтведт

90’ +10’ 85’ Шимшир Чилуфья Педерсен Финне 76’ Драгснес Солтведт 76’ 70’ Эрлич

Корнвиг

68’ 65’ Осорио 63’ Андреасен Осорио Холанд Мюхре 59’ 52’ Биллинг Браво 49’ Биллинг 2 тайм Перерыв 31’ Жуниор Брумадо

Хольм

19’ 4’ Эрлич

Бранн Дюнгеланн, Драгснес, Боакье, Кнудсен, де Руве, Холанд, Педерсен, Соренсен, Корнвиг, Матисен, Хольм Запасные: Солтведт, Легрейд, Мюхре, Санде, Эйкрем, Реммем, Хансен, Финне, Клаусен 1 тайм Мидтьюлланд: Олафссон, Йенсен, Соренсен, Эрлич, Ли Хан Бом, Шимшир, Биллинг, Андреасен, Кастильо, Чжо Гю Сон, Жуниор Брумадо Запасные: Чилуфья, Мбабу, Лессль, Угбо, Осорио, Дяо, Браво, Пимпонг, Конте, Джаби, Силва