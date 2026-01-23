Матч окончен
Лига Европы. «Рома» обыграла «Штутгарт», ПАОК Чалова и Оздоева победил «Бетис», «Астон Вилла» выиграла у «Фенербахче»
В Лиге Европы проходят матчи 7-го тура общего этапа.
В 7-м туре Лиги Европы в четверг «Фенербахче» Доменико Тедеско дома уступил «Астон Вилле» (0:1), ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева на своем поле выиграл у «Бетиса» (2:0), а «Рома» справилась со «Штутгартом» (2:0) в Риме.
Лига Европы
7-й тур
22 января 17:45, Ренато Далль'Ара
88’
Энгельс Паулу Бернарду
Казале Ликояннис
85’
77’
Донован Ралстон
77’
Ян Хен Чжун Кенни
Домингес Орсолини
73’
Фергюсон Камбьяги
73’
Роу
72’
Даллинга
58’
Побега Одгор
56’
46’
Тунекти Нюгрен
2тайм
Перерыв
40’
Трасти
Миранда
39’
35’
О''Нилл
34’
Хатате
31’
Хатате
27’
Маэда
5’
Хатате
Болонья
Скорупски, Миранда, Хеггем, Казале, Дзортеа, Побега, Моро, Фергюсон, Домингес, Даллинга, Роу
Запасные: Негри, Равалья, Хольм, Витик, Баранчиони, Пессина, Лай, Орсолини, Одгор, Камбьяги, Ликояннис, Кастальдо
1тайм
Селтик:
Шмейхель, Тирни, Скейлз, Трасти, Донован, Макгрегор, Энгельс, Тунекти, Хатате, Ян Хен Чжун, Маэда
Запасные: Синисало, Паулу Бернарду, Форрест, Кенни, Исигузо, Ралстон, Маккоуэн, Нюгрен, Дуан, Мюррей, Баликвиша, Макардл
22 января 17:45, Ванкдорф
Матч окончен
90’
+5’
де Карвальо
Лаупер
90’
+2’
Бенито
90’
+2’
90’
+1’
Мортон де Карвальо
90’
+1’
Шулц Силва
83’
Мортон
Равелосон
83’
82’
Клюйверт
Джанко Эндрюс
80’
Фернандеш Гигович
80’
Виржиниюс Бедиа
80’
77’
Мера Имбер
76’
Морейра Толиссо
Саншеш Алмада Монтейру
71’
Малес Фасснахт
71’
46’
Тальяфико Мангаля
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Мэйтленд-Найлз
Янг Бойз
Келлер, Бенито, Лаупер, Вютрих, Джанко, Фернандеш, Равелосон, Виржиниюс, Саншеш, Малес, Кордова
Запасные: Линднер, Марцино, Смит, Пех, Алмада Монтейру, Мамбва, Гигович, Далипи, Бедиа, Эндрюс, Фасснахт
1тайм
Лион:
Дескам, Тальяфико, Клюйверт, Мата, Мэйтленд-Найлз, Мера, Мортон, Тессманн, Морейра, Шулц, Карабец
Запасные: Диарра, Толиссо, Имбер, де Карвальо, Молебе, Грейф, Мангаля, Силва, Гомес Родригес
22 января 17:45, Доосан-Арена
Завершен
1 - 1
Матч окончен
90’
+6’
Эуштакиу
90’
Гюль
85’
Кивер
Ладра Зелькович
83’
74’
Росарио
Аду
72’
71’
Мартим Варела
71’
Виллиам Гомес Гюль
70’
Беднарек
Вишински Гавел
60’
56’
Кошта Моура
56’
Мора де Карвалью Вейга
46’
Сайнс Пепе Акино
2тайм
Перерыв
45’
Агехова
Выдра
45’
+4’
Кабонго Аду
34’
Доски
13’
Черв
6’
Виктория Пльзень
Вегеле, Спачил, Доски, Суаре, Ладра, Кабонго, Валента, Черв, Мемич, Выдра, Вишински
Запасные: Тврдонь, Шилгавы, Гавел, Кубин, Сухи, Зелькович, Халупа, Панош, Аду, Новак
1тайм
Порту:
Диогу Кошта, Мартим, Кивер, Беднарек, Кошта, Мора де Карвалью, Росарио, Фрохольдт, Сайнс, Агехова, Виллиам Гомес
Запасные: Клаудиу Рамуш, Пепе Акино, Жоау Кошта, Сануси, Прпич, Моура, Браш, Эуштакиу, Гюль, Миранда, Вейга, Варела
22 января 17:45, Шюкрю Сараджоглу
Завершен
0 - 1
Матч окончен
90’
+8’
Гессан
90’
+5’
Богарде
90’
+2’
Тилеманс Хеммингс
89’
Тилеманс
Шкриньяр
88’
Мюльдюр
79’
77’
Линделеф
75’
Санчо Гарсия
75’
Буэндиа Онана
75’
Роджерс Гессан
75’
Кэш Матсен
Юксек Альварес
73’
Доржелес Талиска
56’
Семеду Демир
56’
53’
Динь
2тайм
Перерыв
Остервольде
45’
Доржелес
44’
25’
Санчо
Фенербахче
Эдерсон, Семеду, Остервольде, Шкриньяр, Мюльдюр, Фред, Юксек, Актюркоглу, Асенсио, Доржелес, Дуран
Запасные: Битерге, Демир, Альварес, Четин, Караташ, Талиска, Айдын, Сеюнджю
1тайм
Астон Вилла:
Бизот, Динь, Мингз, Линделеф, Кэш, Тилеманс, Богарде, Буэндиа, Роджерс, Санчо, Уоткинс
Запасные: Проктор, Матсен, Джимо-Алоба, Райт, Пау Торрес, Янг, Онана, Конса, Гарсия, Хеммингс, Гессан
22 января 17:45, Фейеноорд
Матч окончен
Гонсалу Боржеш
90’
80’
Хорват Беганович
80’
Мэлоун Хедль
80’
Малич Митчелл
Хван Ин Бом Таргаллин
79’
Стейн Ларин
79’
74’
Вайнхандль Рузга
Хадж-Мусса Сауэр
71’
Хадж-Мусса
68’
Бос Плюг
62’
Уэда ван Перси
61’
58’
Джатта Кайомбо
2тайм
Перерыв
39’
Малич
Хван Ин Бом
37’
Хадж-Мусса
30’
Ватанабе
5’
Фейеноорд
Велленройтер, Бос, Ахмедходжич, Ватанабе, Лотомба, Валенте, Хван Ин Бом, Гонсалу Боржеш, Стейн, Хадж-Мусса, Уэда
Запасные: Бергер, Агболуайе, Тенгстедт, ван Перси, Таргаллин, Сауэр, Слити, Боссен, ван ден Элсхаут, Плюг, Ларин
1тайм
Штурм:
Худяков, Карич, Эрманн, Айву, Малич, Китейшвили, Вайнхандль, Горенц-Станкович, Хорват, Мэлоун, Джатта
Запасные: Митчелл, Беганович, Рузга, Биньетти, Бендра, Хирлендер, Хедль, Хайдер, Гайрхофер, Бек, Кайомбо, Лоренц
22 января 17:45, Новый Стадион Мальме
Завершен
0 - 1
Матч окончен
89’
Костов Хэндель
Эконг Гудьонсен
84’
Эконг
83’
75’
Лучич Станкович
75’
Арнаутович Бруно Дуарте
75’
Катаи Иванич
Лундберг Йонсен
72’
Болин Али
72’
72’
Лучич
Скугмар Кристиансен
62’
Бутхейм Хакшабанович
62’
Бузанелло
55’
2тайм
Перерыв
16’
Костов
Мальме
Эльборг, Бузанелло, Реслер, Янссон, Карлссон, Скугмар, Бусуладжич, Лундберг, Болин, Эконг, Бутхейм
Запасные: Фрейд Польссон, Левицки, Кристиансен, Йонсен, Ольсен, Али, Поннерт Хидальго, Хакшабанович, Сума, Джурич, Сигурдссон, Гудьонсен
1тайм
Црвена Звезда:
Матеус, Тикнизян, Родригао, Велькович, Соль Ен У, Крунич, Катаи, Элшник, Костов, Лучич, Арнаутович
Запасные: Глазер, Гутеша, Гудель, Хэндель, Лекович, Авдич, Станкович, Бруно Дуарте, Иванич, Радонич, Баджо, Милсон
22 января 17:45, Тумба
Матч окончен
Якумакис Миту
88’
Оздоев Камара
88’
Якумакис
86’
Живкович
85’
85’
Лопес
Михайлидис
85’
Тайсон Десподов
83’
68’
Ло Чельсо Перес
68’
Гарсия Моранте
Живкович
67’
62’
Форнальс Ло Чельсо
62’
Альтимира Рока
Пелкас Константелиас
54’
54’
Руибаль Эззальзули
Оздоев
51’
2тайм
Перерыв
44’
Альтимира
Пелкас
26’
ПАОК
Цифцис, Баба, Михайлидис, Кендзера, Кенни, Мейте, Оздоев, Тайсон, Пелкас, Живкович, Якумакис
Запасные: Тэйлор, Миту, Ловрен, Десподов, Монастирлис, Хацидис, Павленка, Камара, Бьянко, Константелиас, Вольякко, Састре
1тайм
Бетис:
Лопес, Р. Родригес, Гомес, Льоренте, Ортис, Форнальс, Альтимира, Деосса, Руибаль, Чими Авила, Гарсия
Запасные: Натан, де Роа, Ло Чельсо, Вальес, Адриан, Рока, Перес, Эззальзули, Моранте, Марина, Бартра, Корралехо
22 января 17:45, Europa-Park Stadion
Завершен
1 - 0
Матч окончен
Матанович Хелер
90’
+1’
88’
Ной Шахар
Матанович
82’
Бесте Ириэ
79’
Судзуки Манзамби
79’
Шерхант Грифо
79’
78’
Лидерман Сиссоко
69’
Андраде
63’
Перец Андраде
63’
Ехезкель Варела
63’
Ехезкель
63’
Абу-Фархи Маледе
2тайм
Перерыв
45’
Лидерман
Фрайбург
Атуболу, Гюнтер, Розенфельдер, Гинтер, Треу, Остерхаге, М. Эггештайн, Шерхант, Судзуки, Бесте, Матанович
Запасные: Ф. Мюллер, Кюблер, Огбус, Манзамби, Ириэ, Макенго, Хефлер, Адаму, Хут, Юнг, Грифо, Хелер
1тайм
Маккаби Тель-Авив:
Мишпати, Эйтор, Шломо, Бен Амо, Ехезкель, Абу-Фархи, Ревиво, Бен Харуш, Лидерман, Ной, Перец
Запасные: Сиссоко, Асрас, Маледе, Бен Симон, Андраде, Зафрани, Мелика, Вайнберг, Шахар, Маджор, Джарафи, Варела
22 января 17:45, Бранн
Завершен
3 - 3
Матч окончен
Солтведт
90’
+10’
85’
Шимшир Чилуфья
Педерсен Финне
76’
Драгснес Солтведт
76’
70’
Эрлич
Корнвиг
68’
65’
Осорио
63’
Андреасен Осорио
Холанд Мюхре
59’
52’
Биллинг Браво
49’
Биллинг
2тайм
Перерыв
31’
Жуниор Брумадо
Хольм
19’
4’
Эрлич
Бранн
Дюнгеланн, Драгснес, Боакье, Кнудсен, де Руве, Холанд, Педерсен, Соренсен, Корнвиг, Матисен, Хольм
Запасные: Солтведт, Легрейд, Мюхре, Санде, Эйкрем, Реммем, Хансен, Финне, Клаусен
1тайм
Мидтьюлланд:
Олафссон, Йенсен, Соренсен, Эрлич, Ли Хан Бом, Шимшир, Биллинг, Андреасен, Кастильо, Чжо Гю Сон, Жуниор Брумадо
Запасные: Чилуфья, Мбабу, Лессль, Угбо, Осорио, Дяо, Браво, Пимпонг, Конте, Джаби, Силва
22 января 20:00, Олимпийский стадион
Матч окончен
Пизилли
90’
+3’
90’
+2’
Хенесс
Челик
87’
84’
Шабо
Соуле Манчини
83’
82’
Андрес Шпальт
81’
Ассиньон Вагноман
Пеллегрини Дибала
73’
Цимикас Франса
72’
70’
Миттельштедт Буанани
70’
Фюрих Демирович
Коне Кристанте
60’
Зелковски Ндика
59’
2тайм
Перерыв
Пизилли
40’
18’
Миттельштедт
Рома
Свилар, Гиларди, Зелковски, Челик, Пеллегрини, Соуле, Цимикас, Коне, Пизилли, Ренсх, Фергюсон
Запасные: Франса, Кристанте, Де Марци, Голлини, Ндика, Дибала, Моруччи, Лулли, Манчини
1тайм
Штутгарт:
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Ельч, Фюрих, Левелинг, Миттельштедт, Андрес, Каразор, Ассиньон, Ундав
Запасные: Хельштерн, Бредлов, Вагноман, Чатович, Пенна, Буанани, Херверт, Оливир, Шпальт, Демирович
22 января 20:50, Гальгенвард
Матч окончен
90’
+2’
Карецас Стойкерс
Катлин Мензо
85’
83’
Хейманс
Эрдхейзен Эль-Аргейоюи
81’
74’
Бибу О Хен Гю
68’
Сор Заттльбергер
Энгванда-Онжена ван Оммерен
68’
Меркин Эль-Каруани
68’
62’
Эль-Уахди
54’
Эль-Уахди
Аллер Блэйк
46’
2тайм
Перерыв
Утрехт
Браувер, Меркин, Эрдхейзен, Дидден, Вестерлунд, Боздоган, Энгванда-Онжена, де Вит, Катлин, Аллер, М. Родригес
Запасные: Баркас, Гаделла, Эль-Каруани, Виргевер, Блэйк, ван дер Хорн, Хореманс, ван ден Берг, Эль-Аргейоюи, ван Оммерен, Мензо
1тайм
Генк:
Лаваль, Медина, Сметс, Садик, Эль-Уахди, Хейнен, Сор, Карецас, Хейманс, Ито, Бибу
Запасные: Де Ваннемеккер, О Хен Гю, ван Кромбрюгге, Паласиос, Бангура, Стойкерс, Мирисола, Эраби, Стевенс, Конголо, Тшинд, Заттльбергер
22 января 20:00, Ред Булл Арена
Матч окончен
Бидструп Лукич
90’
+1’
Байду Конате
90’
+1’
Алайбегович Бишофф
90’
89’
Шмид Сиссе
Китано Йео
76’
72’
Эдуардо Шотичек
Вертессен Онисиво
58’
56’
Агбонифо
50’
Вуйо
46’
Леруа Кацури
46’
Траоре Айети
46’
Шакири Куандреди
2тайм
Перерыв
Китано
45’
40’
Бачанин
37’
Агбонифо
Крэтциг
35’
Алайбегович
12’
Алайбегович
4’
Ред Булл
Шлагер, Крэтциг, Шустер, Гаду, Труммер, Диабате, Бидструп, Китано, Алайбегович, Вертессен, Байду
Запасные: Лайнер, Кьергор, Бишофф, Конате, Агилар, Терзич, Йео, Завишицки, Расмуссен, Диамбу, Онисиво, Лукич
1тайм
Базель:
Хитц, Шмид, Данилюк, Аджетеи, Вуйо, Леруа, Бачанин, Траоре, Шакири, Агбонифо, Эдуардо
Запасные: Пфайффер, Акаомен, Зе, Реджай, Сальви, Куандреди, Отеле, Рюэгг, Шотичек, Кацури, Сиссе, Айети
22 января 20:00, Групама Арена
Завершен
1 - 1
Матч окончен
Ромао
90’
+5’
90’
+2’
Свидерски Таборда
90’
Свидерски
Салаи Мадарас
87’
86’
Зарури
85’
Кирьякопулос Пантович
Юсуф Жозеф
80’
Рамакерс
79’
74’
Саншеш Зарури
74’
Палмер-Браун Коцирас
Леви Этвеш
73’
Юсуф
62’
2тайм
Перерыв
40’
Бакасетас
Ференцварош
Гроф, Салаи, Рамакерс, Сиссе, Сакариассен, Леви, Каду, Каниховский, Ромао, Макрецкис, Юсуф
Запасные: Грубер, Жозеф, Голик, Листеш, Тот, Сечи, Этвеш, Мадарас, Надь, Лакатош
1тайм
Панатинаикос:
Лафон, Кирьякопулос, Калабрия, Туба, Ингасон, Палмер-Браун, Саншеш, Бакасетас, Чиривелья, Пельистри, Свидерски
Запасные: Коцирас, Сиопис, Гнезда-Черин, Таборда, Коцарис, Катрис, Пантович, Зарури, Гейтонас
22 января 20:00, Максимир
Завершен
4 - 1
Матч окончен
Куленович
90’
+3’
Ходжа Валера
90’
Бельо Куленович
89’
Года
84’
84’
Альхассан
77’
Чисотти Тиам
Зайц Солдо
72’
Бельо
71’
66’
Бырлиджа Алибек
Любичич Стойкович
61’
Бакрар Топич
60’
46’
Дава Крецу
46’
Микулеску Политик
46’
Ликсандру Попеску
2тайм
Перерыв
42’
Бырлиджа
Любичич
28’
24’
Бырлиджа
Бельо
11’
Бакрар
7’
Динамо Загреб
Филипович, Года, Маккенна, Домингес, Галешич, Мишич, Ходжа, Зайц, Любичич, Бакрар, Бельо
Запасные: Солдо, Валера, Винлеф, Теофиль-Катрин, Мудражия, Куленович, Невистич, Стойкович, Топич, Микич, Вильяр, Видович
1тайм
ФКСБ:
Тырновану, Радунович, Дава, Нгезана, Граовац, Альхассан, Ликсандру, Чисотти, Олару, Микулеску, Бырлиджа
Запасные: Зима, Удря, Крецу, Пантя, Тиам, Алибек, Попеску, Тома, Политик
22 января 20:00, Альянц Ривьера
Завершен
3 - 1
Матч окончен
90’
+4’
Маргарет
90’
+2’
Дейл Дирксен
Ванхаутте Перейра да Силва
82’
Клосс
81’
78’
Джеймс Адельгор
78’
Сивертсен Маргарет
Ба Данте
76’
Гоувейя Будаш
76’
68’
Стоккерс
Чо Клосс
62’
Луше Сансон
62’
Гоувейя
59’
56’
Линтхорст ван Звам
56’
Твигт Стоккерс
52’
Джеймс
Ванхаутте
52’
2тайм
Перерыв
Гоувейя
41’
27’
Твигт
Ванхаутте
10’
Ницца
Дюпе, Абди, Манцунга, Ба, Оппонг, Абдул-Самед, Ванхаутте, Гоувейя, Луше, Чо, Оморуйи
Запасные: Телуссон, Желазовски, Клосс, Сансон, Перейра да Силва, Бриньоне, Юс, Данте, Будаш, Ндомбеле
1тайм
Гоу Эхед Иглс:
де Бюссер, Джеймс, Крамер, Меленстен, Дейл, Твигт, Линтхорст, Суре, Бреум, Сивертсен, Эдвардсен
Запасные: Янсен, Адельгор, Плогманн, Вердони, ван Звам, Дирксен, Гаудмейн, Салах Рамуни, Стоккерс, Боакье, Маргарет
