В 39 лет Лука Модрич попрощался с «Мадридом» и перебрался в «Милан». Уже к середине декабря легенда зафиксировал достижение: наибольшее количество минут, проведенных в Серии А среди игроков «россонери».

Только в чемпионате Италии Лука провел 20 матчей, в которых забил гол и отдал два ассиста. Модрич стал лучшим игроком Серии А по средней оценке за матч по версии портала SofaScore. В среднем за игру текущего сезона хорват получает от ресурса 7,54. Ветеран обогнал юного Нико Паса, с которым когда-то выступал за «Мадрид».

Лучшие игроки Серии А в сезоне-2025/26 по средней оценке SofaScore

Лука помогает партнерам и за пределами футбольного поля. Сантьяго Хименес рассказал изданию ESPN:

«Мы с Модричем соседи, иногда здорово проводим время вместе, он ведь еще и на испанском говорит. Лука мне очень помог, у него огромный опыт, он отличный лидер и выдающийся игрок. Хотите смешную историю?

Однажды Модрич пришел ко мне домой, постучал в дверь и попросил одолжить мой массажный стол. С ним пришел и его физиотерапевт, он знал, что у меня есть этот стол. В то время я был дома со своей семьей, все мои родственники хотели сфотографироваться с ним! Лука поболтал с ними, он отличный парень. Как человек, он еще лучше».

Легенда!