🎥 Легенды строят секретный план по распространению бутс. Стильная реклама с Зиданом, Хави, Дель Пьеро, Кака и Бекхэмом

Adidas построил рекламную кампанию новых моделей бутс на противостоянии красных Predator и желтых F50. Главными лицами стали Джуд Беллингем, отвечающий за Predator, и Ламин Ямаль, представляющий F50.

Кажется, после новой рекламы у команды «желтых» не останется ни единого шанса в этой битве. Adidas в одном ролике собрал целую толпу легенд – Зинедин Зидан, Алессандро Дель Пьеро, Хави, Кака, Дэвид Бекхэм. Позвали и Поля Погба.

По сюжету легенды строят секретный план по доставке бутс Predator по всему миру, руководит процессом Зизу. На рингтоне у француза стоит гимн «Мадрида», некоторые участники плана получили шпионские позывные – «Пи» для Погба и «Зебра» для Дель Пьеро. Легенды в роликах говорят на родных языках, только Поля заставили беседовать на английском.

Бедный Алессандро не может выбрать между F50 и Predator, на уговоры именитых коллег просто так не повелся: «Слушай внимательно, решать буду я сам, и сделаю я это лишь тогда, когда буду готов».

Ну вкуснятина.