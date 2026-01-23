«Ренн» купил Шиманьского у «Фенербахче» за 10,5 млн евро. «Динамо» получит 1,05 млн

Себастьян Шиманьски перешел в «Ренн» из «Фенербахче».

Себастьян Шиманьски стал игроком «Ренна ».

Французский клуб объявил о трансфере 26-летнего полузащитника «Фенербахче ». Стороны заключили контракт до 2029 года.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 10,5 миллиона евро. «Динамо », за которое поляк выступал с 2019 по 2022 год, получит 1,05 млн евро .

Фото: x.com/staderennais