«Ренн» купил Шиманьского у «Фенербахче» за 10,5 млн евро. «Динамо» получит 1,05 млн
Себастьян Шиманьски перешел в «Ренн» из «Фенербахче».
Себастьян Шиманьски стал игроком «Ренна».
Французский клуб объявил о трансфере 26-летнего полузащитника «Фенербахче». Стороны заключили контракт до 2029 года.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 10,5 миллиона евро. «Динамо», за которое поляк выступал с 2019 по 2022 год, получит 1,05 млн евро.
Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: x.com/staderennais
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ренна»
