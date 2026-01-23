Болельщиков «Генка» вывели со стадиона перед матчем с «Утрехтом» для повторной проверки – из-за прорвавшихся мимо охраны людей. Фанаты бросали сломанные сиденья, полиция применила перцовый спрей

Матч «Утрехт» – «Генк» пришлось начать позже из-за беспорядков на трибунах.

Матч Лиги Европы между «Утрехтом» и «Генком» начался позже запланированного времени из-за беспорядков на трибунах.

Нидерландская команда принимает бельгийскую в 7-м туре общего этапа Лиги Европы (0:1, второй тайм).

Перед началом игры большая группа фанатов гостей прорвалась через охрану и присоединилась к другим болельщикам. Полиции пришлось выводить болельщиков «Генка» с сектора, чтобы провести повторную проверку.

Группа агрессивно настроенных фанатов стала бросать в сотрудников органов правопорядка сломанные сиденья и мусор, а также нападать на них с палками. Полицейские применили перцовый спрей. При это большинство бельгийских болельщиков покинули стадион мирно.

Из-за этих инцидентов начало матча было перенесено на 50 минут.