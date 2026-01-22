Левандовски вошел в элитный список. Лишь четверо забили в ЛЧ 20+ голов за два клуба

Роберт Левандовски в матче с пражской «Славией» забил дважды – по разу в свои и чужие ворота. «Барса» победила со счетом 4:2, а поляк вошел в элитный список футболистов, которые забили 20+ голов в ЛЧ за два разных клуба.

В рамках Лиги чемпионов мяч в ворота «Славии» для Роберта стал 20-м в футболке «блауграны», до этого нападающий забил 69 голов за «Баварию». А в составе дортмундской «Боруссии» Левандовски до 20 немного не дотянул – 17 мячей в главном клубном турнире Европы.

Помимо Роберта лишь трем футболистам удалось забить 20+ голов за два клуба в ЛЧ: Харри Кейн (21 за «Тоттенхэм» и 26 за «Баварию»), Неймар (21 за «Барселону» и 22 за «ПСЖ»), Криштиану Роналду (21 за «Манчестер Юнайтед» и 105 за «Мадрид»).

После встречи со «Славией» в копилке Роберта появилось еще одно достижение : Левандовски забил в 16-ти сезонах ЛЧ, сравнявшись с Роналду, Гиггзом, Раулем и Мюллером. Больше только у Месси и Бензема – по 18 кампаний.

Не собирается стареть.