«Црвена Звезда» Станковича выиграла у «Мальме» на выезде в первом матче после возвращения тренера в клуб
«Црвена Звезда» выиграла в первом матче после возвращения Деяна Станковича.
Деян Станкович выиграл первый матч после возвращения в «Црвену Звезду».
Сербский клуб обыграл «Мальме» на выезде со счетом 1:0 в 7-м туре общего этапа Лиги Европы.
Это была первая официальная игра «Црвены Звезды» после возвращения Станковича на должность главного тренера – он уже занимал ее с 2019 по 2022 год. С 2024 по 2025 год Станкович возглавлял «Спартак».
Команда из Белграда набрала 13 очков после 7 проведенных туров Лиги Европы и идет в зоне стыковых матчей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
