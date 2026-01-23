«Црвена Звезда» Станковича выиграла у «Мальме» на выезде в первом матче после возвращения тренера в клуб

«Црвена Звезда» выиграла в первом матче после возвращения Деяна Станковича.

Деян Станкович выиграл первый матч после возвращения в «Црвену Звезду ».

Сербский клуб обыграл «Мальме » на выезде со счетом 1:0 в 7-м туре общего этапа Лиги Европы .

Это была первая официальная игра «Црвены Звезды» после возвращения Станковича на должность главного тренера – он уже занимал ее с 2019 по 2022 год. С 2024 по 2025 год Станкович возглавлял «Спартак».

Команда из Белграда набрала 13 очков после 7 проведенных туров Лиги Европы и идет в зоне стыковых матчей.