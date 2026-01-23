  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Црвена Звезда» Станковича выиграла у «Мальме» на выезде в первом матче после возвращения тренера в клуб
15

«Црвена Звезда» Станковича выиграла у «Мальме» на выезде в первом матче после возвращения тренера в клуб

«Црвена Звезда» выиграла в первом матче после возвращения Деяна Станковича.

Деян Станкович выиграл первый матч после возвращения в «Црвену Звезду».

Сербский клуб обыграл «Мальме» на выезде со счетом 1:0 в 7-м туре общего этапа Лиги Европы.

Это была первая официальная игра «Црвены Звезды» после возвращения Станковича на должность главного тренера – он уже занимал ее с 2019 по 2022 год. С 2024 по 2025 год Станкович возглавлял «Спартак». 

Команда из Белграда набрала 13 очков после 7 проведенных туров Лиги Европы и идет в зоне стыковых матчей. 

Лига Европы. 7 тур
22 января 17:45, Новый Стадион Мальме
Логотип домашней команды
Мальме
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Црвена Звезда
Матч окончен
89’
Костов   Хэндель
Эконг   Гудьонсен
84’
Эконг
83’
75’
Лучич   Станкович
75’
Арнаутович   Бруно Дуарте
75’
Катаи   Иванич
Лундберг   Йонсен
72’
Болин   Али
72’
72’
Лучич
Скугмар   Кристиансен
62’
Бутхейм   Хакшабанович
62’
Бузанелло
55’
2тайм
Перерыв
16’
  Костов
Мальме
Эльборг, Бузанелло, Реслер, Янссон, Карлссон, Скугмар, Бусуладжич, Лундберг, Болин, Эконг, Бутхейм
Запасные: Сигурдссон, Хакшабанович, Ольсен, Джурич, Фрейд Польссон, Кристиансен, Сума, Али, Йонсен, Поннерт Хидальго, Левицки, Гудьонсен
1тайм
Црвена Звезда:
Матеус, Тикнизян, Родригао, Велькович, Соль Ен У, Крунич, Катаи, Элшник, Костов, Лучич, Арнаутович
Запасные: Глазер, Авдич, Милсон, Радонич, Гудель, Иванич, Баджо, Хэндель, Лекович, Станкович, Бруно Дуарте, Гутеша
Подробнее
«МЮ» обыграл подряд «Сити» и «Арсенал». На что они способны?16000 голосов
Ворвутся в чемпионскую гонкуМанчестер Юнайтед
Поборются и выйдут в ЛЧпремьер-лига Англия
Это скоро кончится, не будут в топ-4Рубен Аморим
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoДеян Станкович
logoЛига Европы УЕФА
logoвысшая лига Сербия
logoМальме
logoЦрвена Звезда
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Глава RFEF: «Работаем над тем, чтобы в 2030 году Испания приняла лучший чемпионат мира в истории»
11 минут назад
Саусь в «Спартаке», «Металлург» первым вышел в плей-офф, Франция не будет бойкотировать ЧМ-2026, Капризов – 1-я звезда недели в НХЛ, Шумахер больше не прикован к постели и другие новости
35 минут назад
Гендиректор «Динамо» о переходе Макарова в «Кайсериспор»: «Сделка еще не закрыта»
сегодня, 03:37
Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: «Рекордный трансфер клуба. Он войдет в основу сборной в ближайшее время»
сегодня, 02:45
Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам в сезоне топ-5 лиг. Де Кетеларе – 2-й, Олисе – 3-й, Винисиус – 7-й
сегодня, 02:20
Дро о трансфере в «ПСЖ»: «С детства слежу за этим огромным клубом, великие легенды творили в нем историю. Это гордость для меня и моей семьи»
вчера, 21:59
Глава Ла Лиги Тебас о жалобе в суд на протесты игроков против матча в Майами: «Это не давление, а цивилизованный шаг. Игра останавливалась, на этот счет есть правила»
вчера, 21:50
Жоан Лапорта: «Цель «Барсы» – провести сезон лучше предыдущего, который уже вошел в историю. У меня нет волшебной палочки, но интуиция подсказывает, что мы можем его превзойти»
вчера, 21:21
«ПСЖ» купил Дро у «Барселоны» за 8 млн евро. Контракт – до 2030-го
вчера, 21:14Фото
Деменко о Джон Джоне в «Зените»: «За 20 млн можно найти более именитых футболистов. Семак его моменты по видеокассетами видел, думаю. Непонятно, как он впишется»
вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Саусе в «Спартаке»: «Если что‑то не получится в обороне, он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты»
31 минуту назад
Писарев об атаке «Зенита»: «Энрике может играть центрального нападающего. Глушенков – справа, слева – Педро или Мостовой»
50 минут назад
Джан Пьеро Гасперини: «Не согласен, что в Риме сложно играть в футбол из-за обстановки. Здесь есть чувство принадлежности к городу, которое трудно найти где-либо еще»
сегодня, 03:23
Защитник «Рубина» Рожков: «Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций»
сегодня, 02:59
Пономарев об обороне ЦСКА: «Нужны грамотные вливания в виде молодых и перспективных ребят. Мойзес – возрастной, уже выступает с большим напряжением»
сегодня, 02:32
Талалаев о тактике «Балтики»: «Мы не «Зенит», нанять 20 человек не можем – с кем-то работаем на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги. У нас современный футбол, позволяющий добиваться результата»
вчера, 22:01
Чемпионат Испании. «Жирона» поделила очки с «Хетафе»
вчера, 21:56
Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Лидсом»
вчера, 21:55
Чемпионат Италии. «Удинезе» победил «Верону» в гостях
вчера, 21:43
Далот о желтой за попадание шипами в ногу Доку: «Тэйлор принял правильное решение, чрезмерной интенсивности не было. Я не боюсь быть агрессивным и выкладываться за «МЮ»
вчера, 21:39