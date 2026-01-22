Олисе может побить рекорд Месси по ассистам за сезон. Сколько голевых осталось Майклу до легенды?

В матче седьмого тура лигового этапа ЛЧ «Бавария» со счетом 2:0 обыграла бельгийский «Юнион». Дубль оформил Харри Кейн – второй мяч забил с пенальти, а счет открыл после передачи Майкла Олисе.

Француз отдал уже пять ассистов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В этой кампании у вингера «Баварии» есть шанс побить рекорд Лионеля Месси по результативным передачам за сезон в топ-5 Европы. Статистические порталы используют разную метрику, потому ресурсы дают разные цифры.

Если верить Transfermarkt, за мюнхенцев во всех турнирах текущей кампании Олисе отдал 21 ассист. Месси в сезоне-2011/12 помог отличиться игрокам «Барсы» 32 раза. Чтобы побить рекорд Лионеля, Майклу нужно сделать еще 12 голевых передач.

У Opta цифры немного другие. По данным портала, в рекордном для аргентинца сезоне он отдал 30 ассистов, а на счету француза в текущей кампании – 17 результативных передач за клуб. Если опираться на данные Opta, Майклу нужно еще 14 голевых для того, чтобы побить рекорд аргентинской легенды.

Какую метрику ни выбери, надо омтетить, что темпы у Олисе сумасшедшие. В недавнем матче с «Лейпцигом» вингер со скамейки оформил 1+3 по «гол+пас» . В Бундеслиге позади остались 18 туров из 34-х, у Майкла еще гарантировано будут матчи Кубка Германии и Лиги чемпионов.

Сколько еще ассистов ждем от французского таланта?