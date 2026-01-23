«Лион» лидирует в ЛЕ за тур до конца общего этапа. «Астон Вилла» – 2-я, «Фрайбург» – 3-й, «Рома» – 6-я, «Бетис» – 8-й

«Лион лидирует в Лиге Европы после 7 туров.

«Лион» лидирует в турнирной таблице Лиги Европы за один тур до конца общего этапа.

Сегодня состоялись матчи 7-го тура общего этапа соревнования. После него места в первой восьмерке команд, которые дают право напрямую выйти в 1/8 финала, занимают «Лион », «Астон Вилла » (по 18 очков), «Фрайбург » (17), «Мидтьюлланд», «Брага» (по 16), «Рома », «Ференцварош» (по 15) и «Бетис» (14).

Среди 16 команд, занимающих места в зоне стыковых матчей (с 9-го по 24-е), есть «Порту» (14 баллов), «Црвена Звезда» (13), ПАОК, «Штутгарт», «Сельта», «Болонья» (по 12), «Ноттингем Форест», «Фенербахче» (по 11) и «Селтик» (8).