Гаспачо
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Сборная Бразилии показала свою выездную форму на финале Кубка Америки: это просто круть🔥🔥🔥

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Турнир пройдет с 20 июня по 14 июля в США с участием 16 сборных.

Матч открытия пройдет в Атланте. Финал турнира состоится на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

Группа A: Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго.

Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.

Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия.

Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика/Гондурас.

Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, завоевавшая трофей в 2021 году. А главные соперники аргентинцев - бразильцы - накануне представили свою выездную форму на турнир.

2 комментария
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Группы А и D кажутся очень сильными.
А форма ок, да.
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нет чтоб православную joma у вайлдеберрис заказывать, они найк это богопротивный покупают
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