Сборная Бразилии показала свою выездную форму на финале Кубка Америки: это просто круть🔥🔥🔥
Турнир пройдет с 20 июня по 14 июля в США с участием 16 сборных.
Матч открытия пройдет в Атланте. Финал турнира состоится на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами.
Группа A: Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго.
Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.
Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия.
Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика/Гондурас.
Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, завоевавшая трофей в 2021 году. А главные соперники аргентинцев - бразильцы - накануне представили свою выездную форму на турнир.
А форма ок, да.