Гаспачо
Блог

Как звезды футбола могут выглядеть в GTA VI? Здесь Месси и Криштиану, но вы точно захотите сыграть за Бензема

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Карим Бензема Карим Бензема
Лионель Месси Лионель Месси
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Интер Майами Интер Майами
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Rockstar Games анонсировали долгожданную Grand Theft Auto VI. По словам разработчиков, игра выйдет в 2025 году и, судя по трейлеру, станет мегареалистичной. У GTA огромная база фанатов, и некоторые из них уже создали концепты футбольных звезд в этой игре.

Ну как без Месси в Майами – городе, где будет раскручена большая часть сюжета?

Звезды «Реала»: Беллингем и Винисиус.

Сыграли бы за Бензема в GTA?

С Криштиану нейросеть немного перестаралась – слишком молод.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бенз прям из GTA IV )
0
0
0
ГТА 8 золотых мячей
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий