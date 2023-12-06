Как звезды футбола могут выглядеть в GTA VI? Здесь Месси и Криштиану, но вы точно захотите сыграть за Бензема

Rockstar Games анонсировали долгожданную Grand Theft Auto VI. По словам разработчиков, игра выйдет в 2025 году и, судя по трейлеру, станет мегареалистичной. У GTA огромная база фанатов, и некоторые из них уже создали концепты футбольных звезд в этой игре.

Ну как без Месси в Майами – городе, где будет раскручена большая часть сюжета?

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С Криштиану нейросеть немного перестаралась – слишком молод.