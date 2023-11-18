😨 «Удивился, когда Чалханоглу подписал контракт с «Интером». Я бы так не поступил». Беннасер пообещал, что никогда не предаст «Милан»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер прокомментировал слухи об интересе со стороны «Интера».

«Я бы никогда не пошел в «Интер». Никаких шансов. Я слишком уважаю «Милан». Однозначно, я никогда не надену футболку «Интера».

Я удивился, когда Чалханоглу подписал контракт с «Интером»... Я не уверен, что останусь в «Милане» навсегда, но точно не перейду туда», - заявил алжирский футболист.

Напомним, что Исмаэль Беннасер выступает за «Милан» с 2019 года. Хакан Чалханоглу выступал за клуб с 2017 по 2021 год, а потом перешел в «Интер».