  • «Зенит» на 60 млн рублей оштрафует Вендела, волевая победа Медведева, «Спартак» покупает Сауся, СКА уступил «Спартаку», талисман Топтыгин и другие новости
10

1. Вендел наконец прилетел в Катар на сборы «Зенита» – спустя неделю после выхода команды из отпуска. Клуб из Санкт-Петербурга на 60 млн рублей оштрафует бразильского футболиста за опоздание – это самый крупный штраф в истории команды. Полузащитник пропустил уже 72 дня сборов за время выступлений за петербуржцев. Тренер Сергей Семак отреагировал: «К сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит, причем платит много».

2. В FONBET КХЛ «Авангард» победил «Автомобилист» (2:1 ОТ), «Металлург» проиграл «Сибири» (1:2), ЦСКА выиграл у «Барыса» (1:0), СКА уступил «Спартаку» (1:2), «Торпедо» разгромило «Шанхай» (7:2).

3. Даниил Медведев прошел в 1/8 финала Australian Open, отыгравшись с 0:2 по сетам в матче с Фабианом Марожаном, первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Корентена Муте.

Ранее Хачанов, Джокович, Синнер, Вавринка, Музетти, Рууд, Шелтон, Фриц пробились в 3-й круг, Хуркач, Циципас выбыли.

У женщин первая ракетка мира Арина Соболенко победила Анастасию Потапову и вышла в 1/8 финала Australian Open.

Ранее Калинская, Селехметьева, Швентек, Рыбакина, Анисимова, Осака, Киз вышли в 3-й круг, Бенчич, Остапенко выбыли.

4. НХЛ. «Питтсбург» победил «Эдмонтон» (6:2), забросив 3 шайбы на 3-й минуте за 0:37, Малкин набрал 1+1 (забил, обокрав Макдэвида), Чинахов забил 8-й гол в сезоне. «Миннесота» с 2+1 от Капризова справилась с «Детройтом» (4:3 ОТ). 

«Бостон» одолел «Вегас» (4:3), несмотря на 21-й гол Дорофеева в сезоне. «Чикаго» с голом Михеева в меньшинстве (1+1 в матче) одолел «Каролину» (4:3 Б). Все результаты дня – здесь

5. Олимпийский комитет России (ОКР) зарегистрировал единый талисман сборной России – Михаила Потапыча Топтыгина.

6. НБА. 36+10 от Макси и 32+15+10 от Эмбиида помогли «Филадельфии» одолеть «Хьюстон» в овертайме. «Даллас» обыграл «Голден Стэйт», несмотря на 38 очков Каррирекордной 10-тысячной попыткой трешки), 32+11+8 от Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Клипперс». Все результаты дня – здесь

7. Трансферы. «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Каземиро летом, 33-летний хавбек станет свободным агентом. «Спартак» покупает полузащитника Сауся у «Балтики» за 350 млн рублей. Арсен Захарян может покинуть «Реал Сосьедад» летом – россиянин не входит в планы нового тренера Пеллегрино Матараццо. 

8. Фигурист Петр Гуменник одержал победу на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге, исполнив 5 четверных прыжков в произвольной. У женщин выиграла Арина Кудлай. Лидия Плескачева стала первой среди юниорок, Герман Ленков был лучшим среди юниоров.

Японка Ами Накаи выиграла короткую программу на чемпионате четырех континентов в Пекине, Самоделкина – 9-я. Американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник выиграли ритм-танец, китайцы Суй Вэньцзинь и Хань Цун лидируют после короткой у пар.

9. Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов признал вину по делу о заказных убийствах. Он заявил, что заплатил 200 тысяч долларов за убийство советника главы Министерства путей сообщения РФ Александра Фоминова в 2002 году.

10. Министерство спорта России признает полемику спортивной дисциплиной. РФ станет первой страной в мире, сделавшей это.

11. «Химки» будут выступать во Второй лиге, объединившись с «Космосом» из Долгопрудного. Предварительное название обновленного футбольного клуба – «Химки-Космос». В сентябре подмосковный клуб был признан банкротом.

12. Француз Эрик Перро победил в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место, Эмильен Жаклен (Франция) – 2-й, Лукас Хофер (Италия) – 3-й.

13. В Лиге Европы прошли матчи 7-го тура общего этапа: «Фенербахче» Доменико Тедеско дома уступил «Астон Вилле» (0:1), ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева на своем поле выиграл у «Бетиса» (2:0), «Рома» справилась со «Штутгартом» (2:0) в Риме. Все результаты дня – здесь. Таблица, в которой лидирует «Лион», – тут.

14. «Формула-1» с Брэдом Питтом номинирована на «Оскар» в четырех категориях, в том числе главной. «Мерседес» представил новый болид и заключил соглашение с Microsoft на 60 миллионов долларов в год.

15. «ЦСКА» победил «Акрон» (3:1) в товарищеском матче, «Зенит» разгромил «Шанхай Порт» (4:1) с красивым голом Соболева, махачкалинское «Динамо» уступило «Железничару» (0:1).

16. Российским спортсменам разрешено общаться со СМИ и принимать участие в пресс-конференциях в случае завоевания медалей на Олимпиаде-2026 в Италии.

17. Бывший нападающий «Динамо», «Краснодара» и сборной России Федор Смолов начнет обучение на тренерские категории A и B УЕФА в марте.

18. Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова приняли приглашения на Олимпиаду-2026 в Италии.

Цитаты дня:

Депутат Милонов о сборах клубов за границей: «В Турцию не надо. НАТОвская страна, погода не супер, кухня вредная, наедятся местных чебуреков, потом жирные бегают. Есть Египет, страны Африки»

Сафонов начал читать Лавкрафта: «Решил докопаться до Ктулху. Через 150 страниц «Хребтов безумия» перешел на аудиокнигу – временами просто утопал в описаниях»

«Говенная Прибалтика возглавляет антироссийское лобби в руководстве ИИХФ. Печально, что за нас некому заступиться». Майоров о продлении бана России

Дмитрий Васильев: «Я против того, чтобы Олимпиаду показывали бесплатно за счет государства. Если у Okko нашлись деньги на трансляцию, то это их дело»

Глава ИИХФ Тардиф о продлении бана России и Беларуси: «Все будут счастливы, когда они вернутся в семью. Это произойдет, когда завершится конфликт»

Гуменник об Олимпиаде: «Все убеждают, что мне виза не нужна, ведь я олимпиец. Уже всех переспросил на всякий случай. Надеюсь, это правда»

Дана Уайт: «Я не фанат футбола, но мне нравится Роналду»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
