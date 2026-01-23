«Гамбург» купил вратаря Тангвика у «Русенборга» за 2,5 млн евро плюс бонусы

«Гамбург» купил вратаря «Русенборга» Сандера Тангвика.

«Гамбург» объявил о подписании долгосрочного контракта с вратарем Сандером Тангвиком, выступавшим за «Русенборг ».

Сообщается , что немецкий клуб заплатил за 23-летнего норвежца 2,5 миллиона евро плюс бонусы.

В 2025 году Тангвик провел 30 матчей в чемпионате Норвегии и пропустил 42 мяча при 11 сухих играх. С его статистикой можно также ознакомиться здесь .

Член правления «Гамбурга » Эрик Хувер отметил, что клуб стремился укрепить вратарскую позицию после ухода Даниэля Переца.