«Гамбург» купил вратаря Тангвика у «Русенборга» за 2,5 млн евро плюс бонусы

«Гамбург» объявил о подписании долгосрочного контракта с вратарем Сандером Тангвиком, выступавшим за «Русенборг».
Сообщается, что немецкий клуб заплатил за 23-летнего норвежца 2,5 миллиона евро плюс бонусы.
В 2025 году Тангвик провел 30 матчей в чемпионате Норвегии и пропустил 42 мяча при 11 сухих играх. С его статистикой можно также ознакомиться здесь.
Член правления «Гамбурга» Эрик Хувер отметил, что клуб стремился укрепить вратарскую позицию после ухода Даниэля Переца.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Гамбурга»
