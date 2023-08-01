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Бернарду Силва настаивает на переходе в «Барсу». Гвардиола не хочет отпускать ключевого игрока

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Бернарду Силва настаивает на переходе в «Барселону». Португальский футболист хочет переехать в Испанию, чтобы быть поближе к дому, сообщает испанское издание Sport.

«Барселона» открыта для трансфера Силвы, но клуб ограничен в финансовых возможностях. Многое зависит от трансфера Дембеле.

«Манчестер Сити» оценивает игрока в €70 млн и не желает его отпускать, поскольку Пеп Гвардиола считает его ключевым футболистом.

Уйдет?

3 комментария

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Bazilic
Бернарду безусловно топ, но куда его ставить то хотят? Вообще не понимаю этого интереса
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бенедикт
Пристроить нашлось бы место, только денег как не хватало, так и не прибавилось.
Пригодился ли бы он, так это как спор из разряда кто сильнее кит, или слон.
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LAVRENT129
Ответ Bazilic
Бернарду безусловно топ, но куда его ставить то хотят? Вообще не понимаю этого интереса
он в барсе будет играть в качестве вингера
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