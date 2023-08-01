Бернарду Силва настаивает на переходе в «Барселону». Португальский футболист хочет переехать в Испанию, чтобы быть поближе к дому, сообщает испанское издание Sport.

«Барселона» открыта для трансфера Силвы, но клуб ограничен в финансовых возможностях. Многое зависит от трансфера Дембеле.

«Манчестер Сити» оценивает игрока в €70 млн и не желает его отпускать, поскольку Пеп Гвардиола считает его ключевым футболистом.

Уйдет?