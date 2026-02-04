  • Спортс
  • Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
53

Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»

Микель Артета высказался о выходе в финал Кубка лиги.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Челси» в полуфинале Кубка английской лиги (1:0, первая игра – 3:2).

«Понравилось ли мне? Очень – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва. Эта стойкость, это четкое понимание того, как мы должны играть... Мы были очень хороши в этом.

На нашем стадионе царила особая атмосфера. Это имеет огромное значение. Мы ждали несколько лет, чтобы оказаться на этом месте, и, безусловно, получим удовольствие в финале», – сказал Артета. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
53 комментария
Лол. Я представляю это зрелище нейтральным болельщикам смотреть ))
В целом, как болельщик Арсенала - я доволен. Нынешний прагматичный и осторожный Арсенал - конечная цель системного футбола Артеты. Никаких эмоций, только результат! На 100% уверен, в ЛЧ никто не захочет себе в соперники нынешнюю версию этой команды.
Ответ batterbin
В целом, как болельщик Арсенала - я доволен. Нынешний прагматичный и осторожный Арсенал - конечная цель системного футбола Артеты. Никаких эмоций, только результат! На 100% уверен, в ЛЧ никто не захочет себе в соперники нынешнюю версию этой команды.
А я не уверен что такой футбол это конечная цель.
Просто на Микеле сейчас огромное давление и результат важнее всего.
Поэтому команда меньше рискует,хотя может.
Если он возьмёт таки АПЛ,думаю мы вполне можем ждать более атакующий футбол в будущем.
Ответ Доминатор3000
А я не уверен что такой футбол это конечная цель. Просто на Микеле сейчас огромное давление и результат важнее всего. Поэтому команда меньше рискует,хотя может. Если он возьмёт таки АПЛ,думаю мы вполне можем ждать более атакующий футбол в будущем.
есть ощущение, что после титула Арсенал полетит и удержать его будет еще сложнее!!!
Стойкость 🙂 это ровно то, что необходимо, когда не нужно доминировать
Арсенал играл по счету и это было видно не вооружены и взглядом а Челси играл из за всех сил но ничего опасно создать не сумел
Арсенал на изи выиграл
Ну потому что другие были в кризисе и давали так против себя играть.

Правда это глупо звучит?:)
Ответ Mykytka
Ну потому что другие были в кризисе и давали так против себя играть. Правда это глупо звучит?:)
Неа, то, что игра хороша видно и само по себе неважно против кого. И странно говорить про кризис других когда все эти играли в финалах лч и ле
Ответ Mykytka
Ну потому что другие были в кризисе и давали так против себя играть. Правда это глупо звучит?:)
Сити набрал 98 очков в сезон, когда в финале ЛЧ играли ливерпуль тоттенхэм, а в финале ЛЕ челси арсенал. При том и ливер набрал 97. Смешно звучит про кризис) Поэтому тот Сити и лучшая команда в истории Англии.
Я предлагаю сильно не жаловаться на сравнения, потому что тот Сити это лучшая команда в истории Англии. Подобную той вряд ли уже увидим
Арсенал с заслуженной победой!
Обсуждать нечего. Если команда, которой нужна победа кровь из носу, полтора тайма ходит пешком, она не достойна быть в финале.
