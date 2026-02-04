Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
Микель Артета высказался о выходе в финал Кубка лиги.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Челси» в полуфинале Кубка английской лиги (1:0, первая игра – 3:2).
«Понравилось ли мне? Очень – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва. Эта стойкость, это четкое понимание того, как мы должны играть... Мы были очень хороши в этом.
На нашем стадионе царила особая атмосфера. Это имеет огромное значение. Мы ждали несколько лет, чтобы оказаться на этом месте, и, безусловно, получим удовольствие в финале», – сказал Артета.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12940 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Просто на Микеле сейчас огромное давление и результат важнее всего.
Поэтому команда меньше рискует,хотя может.
Если он возьмёт таки АПЛ,думаю мы вполне можем ждать более атакующий футбол в будущем.
Правда это глупо звучит?:)
Я предлагаю сильно не жаловаться на сравнения, потому что тот Сити это лучшая команда в истории Англии. Подобную той вряд ли уже увидим
Обсуждать нечего. Если команда, которой нужна победа кровь из носу, полтора тайма ходит пешком, она не достойна быть в финале.