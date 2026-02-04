Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»

Микель Артета высказался о выходе в финал Кубка лиги.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета высказался о победе над «Челси » в полуфинале Кубка английской лиги (1:0, первая игра – 3:2).

«Понравилось ли мне? Очень – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва. Эта стойкость, это четкое понимание того, как мы должны играть... Мы были очень хороши в этом.

На нашем стадионе царила особая атмосфера. Это имеет огромное значение. Мы ждали несколько лет, чтобы оказаться на этом месте, и, безусловно, получим удовольствие в финале», – сказал Артета.