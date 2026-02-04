  • Спортс
  28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису

В Эстонии попросили исключить российские клубы из структуры УЕФА.

28 эстонских клубов направили письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису с просьбой прекратить солидарные выплаты российским клубам и исключить их из структуры союза.

Как сообщает Delfi, в высшей лиге Эстонии выступают 6 из этих 28 клубов – «Левадия», «Пайде», «Таммека», «Харью», «Вапрус» и «Нымме Калью».

Председатель правления «Тарту Велко» Март Раамат объяснил эту инициативу.

«Тема актуальна и важна, потому что вчера генеральный секретарь ФИФА (Джанни Инфантино занимает пост президента организации – Спортс’’) высказал позицию о том, что Россия должна быть допущена обратно в международный футбол – судя по всему, исполнительный комитет УЕФА обсудит эту тему на своем заседании в конце февраля.

Клубы, подписавшие обращение, ясно понимают, что выплаты России не соответствуют этическим принципам европейского футбольного сообщества.

Мы надеемся, что президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак, представляющий Эстонию в исполнительном комитете УЕФА, также выступит за прекращение выплат России и недопущение возвращения российского футбола в европейскую футбольную семью», – заявил Раамат.

В августе 2025 года сообщалось, что УЕФА с 2022 года перечислил Российскому футбольному союзу (РФС) 10,8 млн евро в качестве солидарных выплат. В декабре 2025-го стало известно, что РФС получит от УЕФА в рамках солидарных выплат для клубов, которые не выступают в еврокубках, еще 3,83 млн евро.

4 года подписи собирали
Ответ Megok
4 года подписи собирали
В слёзы
Ответ Megok
4 года подписи собирали
Не зря у главы имя книги с эстонского
Разве в Эстонии есть 28 клубов ?
Ответ Александр Романов
Разве в Эстонии есть 28 клубов ?
Половина играет в чемпионате двора
Ответ Александр Романов
Разве в Эстонии есть 28 клубов ?
Это вообще все клубы Эстонии подписали, в том числе ночные и деревенские.
Пусть Инфантино в ответ потребует от Эстонии избавиться от всех заводов и зданий которые им построили в СССР:)
Ответ rigobersong
Пусть Инфантино в ответ потребует от Эстонии избавиться от всех заводов и зданий которые им построили в СССР:)
Комментарий скрыт
Ответ Veles3101
Комментарий скрыт
Сша за это получили золото /Валюту/сырье. Какой из ресурсов по рыночной цене получила Россия от Эстонии?
То есть Россия получает 4 года выплаты ... а горячие эстонские парни спохватились только в 2026-м ?? Чет сразу вспомнились все анекдоты про эстонцев ....бггг
Ответ Фокс45
То есть Россия получает 4 года выплаты ... а горячие эстонские парни спохватились только в 2026-м ?? Чет сразу вспомнились все анекдоты про эстонцев ....бггг
Не переоценивайте их, 4 года... они после Крыма начали подписи собирать)
Ответ Tun
Не переоценивайте их, 4 года... они после Крыма начали подписи собирать)
После Парада суверенитетов
Эстония конечно такая страна, что при желании её могут захватить фанаты Спартака на выездном матче.
Вот они и переживают. Понимаю.
Ответ Валя Бригида
Эстония конечно такая страна, что при желании её могут захватить фанаты Спартака на выездном матче. Вот они и переживают. Понимаю.
Их смогут захватить даже фанаты Торпедо- Зил))))
Ответ Валя Бригида
Эстония конечно такая страна, что при желании её могут захватить фанаты Спартака на выездном матче. Вот они и переживают. Понимаю.
Фанаты Спартака, которых назовут "вежливыми людьми"?
Так мы узнали, что в Эстонии есть аж 28 футбольных клубов, неожиданно. Я думал штук 8 на всю страну.
Ответ Oleg Kolesnikov
Так мы узнали, что в Эстонии есть аж 28 футбольных клубов, неожиданно. Я думал штук 8 на всю страну.
+ Тренер Сборной России !
Футбольная страна !
Ответ Oleg Kolesnikov
Так мы узнали, что в Эстонии есть аж 28 футбольных клубов, неожиданно. Я думал штук 8 на всю страну.
"28 эстонских клубов направили письмо "
где здесь про футбольные сказано?)))))))))))))
Вроде уже не Украина, а все равно "уаф-уаф"
Какие-то подозрительные эстонские клубы. Они должны были попросить исключить российские клубы и сборную из международных соревнований.
Ответ barcabarcabarcabarca
Какие-то подозрительные эстонские клубы. Они должны были попросить исключить российские клубы и сборную из международных соревнований.
+ )
Ответ barcabarcabarcabarca
Какие-то подозрительные эстонские клубы. Они должны были попросить исключить российские клубы и сборную из международных соревнований.
Такие вопросы, дорогой товарищ, с кондачка не решаются. Идея должна созреть и подлежит обсуждению всеми 28 клубами. Наберитесь терпения.
"Война. День первый. Немцы захватили Эстонию.
Война. День второй. Русские отбили Эстонию.
Война. День третий. Немцы захватили Эстонию.
Война. День четвертый. Русские отбили Эстонию.
Война. День пятый. Эстонские пограничники подняты по тревоге".
Эстонцы, с новым годом!
