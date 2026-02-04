  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
10

Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»

Араухо о 2:1 с «Альбасете»: Флик для нас как отец.

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о победе над «Альбасете» (2:1) в 1/4 финала Кубка Испании. 

Уругваец, пропустивший больше месяца из-за психологических проблем, забил победный гол. 

«Кубок – он во многом такой: исходы матчей не решаются до самого конца. Мы провели отличный матч, создали много моментов. Мы знали, что они будут оказывать давление. Я доволен командой, мы отнеслись к этому очень серьезно и вышли в полуфинал.

Для меня гол очень важен. Шаг за шагом, с Божьей помощью, мы проделываем отличную работу с клубом и с тренером. Сегодня, думаю, я провел отличный матч и смог помочь команде в атаке. Такие голы очень важны.

Ханси для нас как отец, все относятся к нему с огромной теплотой. Он отлично знает, как управлять каждым игроком. Со мной он повел себя просто великолепно.

Мы заслужили выход в полуфинал, для клуба важно снова дойти до финала, до еще одного Кубка. Большой поцелуй моей жене – я очень ее люблю», – сказал Араухо. 

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12937 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoАльбасете
logoКубок Испании
logoЛа Лига
logoРональд Араухо
logoХанс-Дитер Флик
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Гол забил, помог, надеюсь травма не серьезная у Араухо! Но а то, что Флик не только отличный тренер, но и психолог с отличной атмосферой внутри команды очень заметно в нынешнем Барсе, как и было заметно в возглавляемой им в прошлом Баварии, которая была просто немецкой машиной класса люкс!
Всё отлично в матче с командой из Сегунды, и всё же Араухо не для Барсы игрок, даже если Флик уйдёт, то все равно в Барсе всегда будут отдавать приоритет защитникам, которые лучше на мяче и лучше читают игру
Ответ Тимур Рашидов
Всё отлично в матче с командой из Сегунды, и всё же Араухо не для Барсы игрок, даже если Флик уйдёт, то все равно в Барсе всегда будут отдавать приоритет защитникам, которые лучше на мяче и лучше читают игру
так у него проблемы не с мячом как раз, а без него
Ответ UnforgivenX2
так у него проблемы не с мячом как раз, а без него
С мячом у него тоже проблемы огромные.Разгонять атаки он не может от слова совсем
Давайте будем честны, на текущий момент Флик лучший тренер в мире (да прости меня Гвардиола, но он уже подустали)
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
Помимо гола, Араухо еще отлично снимал воздух в защите
Араухо идеально подходит для Серии А, если вернет свою форму! Желаю ему всего самого наилучшего, но в Барсе он прям якорь. Вчера была команда сегунды, а с топовым клубом он бы уже двоился или привез. Когда его заменили, мяч увереннее двигали на своей половине поля, как будто появился один лишний игрок. Я помню как он играл и какой он быстрый и неуступчивый. Ему бы вернуть свою уверенность и попробовать себя в Серии А
Ответ tq7k7bdx87
Араухо идеально подходит для Серии А, если вернет свою форму! Желаю ему всего самого наилучшего, но в Барсе он прям якорь. Вчера была команда сегунды, а с топовым клубом он бы уже двоился или привез. Когда его заменили, мяч увереннее двигали на своей половине поля, как будто появился один лишний игрок. Я помню как он играл и какой он быстрый и неуступчивый. Ему бы вернуть свою уверенность и попробовать себя в Серии А
Для Серии А он туповат, ему бы в АПЛ, там его физику оценят
БЧК - БОЛЬШЕ ЧЕМ КЛУБ!!!💙❤
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
3 февраля, 22:32
«Барса» вышла в полуфинал Кубка Испании второй раз подряд. В прошлом сезоне взяли трофей, победив «Реал» в финале
3 февраля, 22:08
У «Барселоны» 16 побед в 17 последних матчах, поражение – от «Сосьедада» Захаряна. Сегодня – 2:1 с «Альбасете»
3 февраля, 22:00
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
сегодня, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем