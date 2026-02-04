Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»

Араухо о 2:1 с «Альбасете»: Флик для нас как отец.

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о победе над «Альбасете » (2:1) в 1/4 финала Кубка Испании.

Уругваец, пропустивший больше месяца из-за психологических проблем, забил победный гол.

«Кубок – он во многом такой: исходы матчей не решаются до самого конца. Мы провели отличный матч, создали много моментов. Мы знали, что они будут оказывать давление. Я доволен командой, мы отнеслись к этому очень серьезно и вышли в полуфинал.

Для меня гол очень важен. Шаг за шагом, с Божьей помощью, мы проделываем отличную работу с клубом и с тренером. Сегодня, думаю, я провел отличный матч и смог помочь команде в атаке. Такие голы очень важны.

Ханси для нас как отец, все относятся к нему с огромной теплотой. Он отлично знает, как управлять каждым игроком. Со мной он повел себя просто великолепно.

Мы заслужили выход в полуфинал, для клуба важно снова дойти до финала, до еще одного Кубка. Большой поцелуй моей жене – я очень ее люблю», – сказал Араухо.