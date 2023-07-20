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Где Бернарду Силва продолжит карьеру? Ищем ответ в действиях жены игрока

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Бернарду Силва провел впечатляющий сезон вместе с «Ман Сити» и, похоже, готов начать новую главу своей карьеры.

По данным Mundo Deportivo, португалец хочет перебраться в «Барселону». Каталонцы рассматривали вариант с арендой игрока, но такой план не устроил «Сити», пишет Marca. «Горожане» готовы продать Бернарду по рыночной цене – это примерно 80 млн евро. «Блаугране» будет очень тяжело расстаться с такой суммой.

В трансфере Силвы также заинтересован «ПСЖ». По информации Marca, руководство парижан надеется подписать несколько звезд, чтобы заставить фанатов забыть о сложной ситуации с Мбаппе. И Бернарду остается приоритетом столичного клуба.

Как утверждает Foot Mercato, «ПСЖ» предложил «Ман Сити» за португальца Доннарумму и Верратти, но англичане сразу отказались. Парижане обсуждают с агентом Жорже Мендешем трансфер Силвы, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Но это еще не все претенденты на игрока! По данным CBS Sports, саудовский «Аль-Хилаль» предложил «Сити» за Бернарду 70 млн евро, а самому португальцу – 50 млн евро в год.

Так где же полузащитник продолжит карьеру? Ответ можно попытаться найти в действиях жены игрока.

Canal Supporter со ссылкой на испанское издание Sport пишет, что жена Силвы подыскивает дом в Пуасси – городе в 24 км от центра Парижа. Именно здесь «ПСЖ» построил новый тренировочный комплекс. Если информация правдива, значит, скоро мы увидим Бернарду в столице Франции.

Как думаете, где начнет грядущий сезон португальский полузащитник? Может, останется в «Сити»?

1 комментарий

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Daniel Morales
Я не пойму переход Бернарду в ПСЖ. В Барсу понятно, мечта с детства и т. д. , но не в ПСЖ. В СА переход только ради денег, но в 28 лет в самом расцвете сил перейти в клуб СА - это загубление своей карьеры. Остаться в Сити, на данный момент наилучший вариант
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