Бернарду Силва провел впечатляющий сезон вместе с «Ман Сити» и, похоже, готов начать новую главу своей карьеры.

По данным Mundo Deportivo, португалец хочет перебраться в «Барселону». Каталонцы рассматривали вариант с арендой игрока, но такой план не устроил «Сити», пишет Marca. «Горожане» готовы продать Бернарду по рыночной цене – это примерно 80 млн евро. «Блаугране» будет очень тяжело расстаться с такой суммой.

В трансфере Силвы также заинтересован «ПСЖ». По информации Marca, руководство парижан надеется подписать несколько звезд, чтобы заставить фанатов забыть о сложной ситуации с Мбаппе. И Бернарду остается приоритетом столичного клуба.

Как утверждает Foot Mercato, «ПСЖ» предложил «Ман Сити» за португальца Доннарумму и Верратти, но англичане сразу отказались. Парижане обсуждают с агентом Жорже Мендешем трансфер Силвы, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Но это еще не все претенденты на игрока! По данным CBS Sports, саудовский «Аль-Хилаль» предложил «Сити» за Бернарду 70 млн евро, а самому португальцу – 50 млн евро в год.

Так где же полузащитник продолжит карьеру? Ответ можно попытаться найти в действиях жены игрока.

Canal Supporter со ссылкой на испанское издание Sport пишет, что жена Силвы подыскивает дом в Пуасси – городе в 24 км от центра Парижа. Именно здесь «ПСЖ» построил новый тренировочный комплекс. Если информация правдива, значит, скоро мы увидим Бернарду в столице Франции.

Как думаете, где начнет грядущий сезон португальский полузащитник? Может, останется в «Сити»?