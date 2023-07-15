Второй год подряд Бернарду Силва числится в шорт-листе «Барселоны» и, похоже, там он и останется.

Как и прошлым летом, переход португальца будет сложно совершить из-за его стоимости.

Каталонцы надеялись подписать игрока на правах аренды, однако, по информации Marca, этот вариант теперь невозможен.

«Манчестер Сити» настаивает на полноценном трансфере, который соответствует рыночной стоимости футболиста, то есть €80 млн.

«Барселона» не может позволить себе такие траты на одного игрока, и поэтому будет искать другие варианты для укрепления полузащиты.

Фанаты отреагировали на новость.

💭 «Позвольте Пабло Торре проявить себя, этот парень хорош».

💭 «Давайте забудем о Бернарду. Он нам просто не по карману. Лучше будем играть с Ло Чельсо».

💭 «Кто может упрекнуть их? Он стоит и 100 млн, как по мне».

💭 «Через два года Гави станет лучше Бернарду. Дайте ему время».

💭 «Бернарду хорошо подошел бы «Барсе».