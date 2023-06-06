Гаспачо
Блог

Всего четыре слова. Сын Серхио Агуэро отреагировал на уход Месси из «ПСЖ»

лига 1 Франция лига 1 Франция
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Лионель Месси Лионель Месси
Ла Лига Ла Лига
Серхио Агуэро Серхио Агуэро
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Этот парень не пожалел парижан.

Пару дней назад «ПСЖ» официально объявил о том, что Лионель Месси покинет клуб в качестве свободного агента по окончанию контракта. Мы все уже десятки раз слышали о том, что «Барса» отчаянно пытается его вернуть, а «Интер Майами» и «Аль-Хилаль» надеются, что этого не произойдет, однако речь не об этом.

Когда в аккаунте парижан появился пост с заявлением об уходе Лео, его сразу же решил прокомментировать Бенджамин Агуэро. Сын Серхио жестко приложил «ПСЖ», одновременно похвалив Месси:

«Он был слишком велик для вас».

Этот парень точно не стесняется в выражении своих чувств, как и его отец.

Стоит напомнить, что для Бенджамина это, можно сказать, семейный вопрос. Его многое связывает с экс-нападающим парижского клуба, ведь ведь сын Агуэро — крестник Лионеля.

Кстати, 14-летний парень связан с футболом не только потому, что он сын Агуэро и крестник Месси. Его дедушка — сам Диего Марадона, поэтому ему точно суждено попробовать себя в семейном деле. В марте он дебютировал за молодежку «Тигре».

Характер у него определенно боевой 😏

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Зобнин
А хорошо ведь сказал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Реал 2-3 Барселона
Супер👍👍👍👍👍острый ум,красавчик👏👏👏💪💪💪👍👍👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нелицеприятный
тот самый, у которого отец Агуэро, дед Марадона и крестный Месси

как же время летит, в том меме он младенец, лол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexlagodny
Ай да молодец малой 😂🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anatoly Prokhorov
4 слова - «ну это б@* 3,14зд€ц»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий