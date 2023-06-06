Этот парень не пожалел парижан.

Пару дней назад «ПСЖ» официально объявил о том, что Лионель Месси покинет клуб в качестве свободного агента по окончанию контракта. Мы все уже десятки раз слышали о том, что «Барса» отчаянно пытается его вернуть, а «Интер Майами» и «Аль-Хилаль» надеются, что этого не произойдет, однако речь не об этом.

Когда в аккаунте парижан появился пост с заявлением об уходе Лео, его сразу же решил прокомментировать Бенджамин Агуэро. Сын Серхио жестко приложил «ПСЖ», одновременно похвалив Месси:

«Он был слишком велик для вас».

Этот парень точно не стесняется в выражении своих чувств, как и его отец.

Стоит напомнить, что для Бенджамина это, можно сказать, семейный вопрос. Его многое связывает с экс-нападающим парижского клуба, ведь ведь сын Агуэро — крестник Лионеля.

Кстати, 14-летний парень связан с футболом не только потому, что он сын Агуэро и крестник Месси. Его дедушка — сам Диего Марадона, поэтому ему точно суждено попробовать себя в семейном деле. В марте он дебютировал за молодежку «Тигре».

Характер у него определенно боевой 😏