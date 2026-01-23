Дмитрий Селюк: «Браим – это а-ля Федя Смолов. Он просто хотел сделать очень эффектно, красиво, чтобы о нем много говорили»

Дмитрий Селюк: Браим – это а-ля Федя Смолов.

Агент Дмитрий Селюк высказался о полузащитнике сборной Марокко Браиме Диасе , не забившем пенальти Сенегалу в финале Кубка Африки после удара паненкой.

Форвард сборной России Федор Смолов аналогичным способом не реализовал послематчевый 11-метровый удар в четвертьфинале домашнего ЧМ-2018 против Хорватии.

«Браим Диас – это а-ля Федя Смолов . Он просто хотел сделать очень эффектно, красиво, чтобы о нем много говорили. То, что Марокко и Сенегал играли в финале, это было ожидаемо.

Северная Африка очень сильна, как и Сенегал. К тому же, марокканцы были хозяевами, а это и нюансы по судейству. Есть еще нигерийцы, и самое интересное, что большое количество африканцев болели именно за них», – сказал Селюк.